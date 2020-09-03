快訊

大雨特報雨狂炸北部3縣市 氣象局：現在只是開始…

令和大叔突襲！自民黨總裁選...菅義偉的「國盜物語」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武漢大學生8個月後返校 寵物龜已成「乾屍」僅剩骨架

香港01 / 許祺安
中國武漢科技大學學生飼養一隻寵物龜，但因新冠疫情爆發，長達8個多月後才得以返校，事後才發現寵物龜早已成「乾屍」。圖擷自微博。
中國武漢科技大學學生飼養一隻寵物龜，但因新冠疫情爆發，長達8個多月後才得以返校，事後才發現寵物龜早已成「乾屍」。圖擷自微博。

中國武漢科技大學一名學生在學校宿舍飼養一隻寵物龜，但因年初放寒假時爆發新冠肺炎疫情，他時隔約8個月後才返校，不料該學生返校後發現烏龜已經「乾死」，僅剩骨架。

據網路影片顯示，有人在一處住所的陽台上展示一隻乾死的寵物龜的骨架，又用手翻開骨架，拿起頭骨作展示。陸媒《澎湃新聞》報導指出，寵物龜飼主是武漢科技大學的林同學，他表示寵物龜是去年（2019年）買的，當時他放在一個箱子裡飼養。

豈料，他於今年1月12日離開武漢返家度過寒假，超過約40天時間，雖他在放假前已經為寵物龜準備充足的水和食物，並將箱子放在宿舍陽台上，他心裡還暗地想著「肯定死不了」，但沒想到會爆發新冠肺炎疫情，讓他的假期延長達8個多月，而當他返回宿舍後寵物龜也就「乾死了」。

林同學說，他於8月31日回到學校宿舍，但當時室內燈光不足，所以他沒有即時查看寵物龜的情況，直到9月1日才打開飼養箱，只見烏龜已經乾死，僅剩骨架。但林同學卻也形容當下的情緒很平淡，「因為知道它肯定死了呀」，他也表示將來會在自己的桌子上留下位置置放寵物龜的屍體。

延伸閱讀：

貓狗被走私客拋落海　自由黨籲向獲認可寵物移民公司申請

支付寶推「寵物險」開放鼻紋辨識技術　主人為貓狗刷鼻紋即可投保

文章授權轉載自《香港01》

武漢 疫情 寵物

延伸閱讀

8個月沒回宿舍…廁所竟長出一株辣椒樹 網笑翻：種子哪來的？

美國前總統林肯5公分頭髮拍賣價估逾200萬 上頭還有血跡

女子院子睡覺醒來後不適 竟從「喉嚨挖出蛇」嚇壞醫護

海邊拍婚紗意外落海2死1失蹤 搜救隊：新郎被救時緊抱新娘

相關新聞

武漢大學生8個月後返校 寵物龜已成「乾屍」僅剩骨架

中國武漢科技大學一名學生在學校宿舍飼養一隻寵物龜，但因年初放寒假時爆發新冠肺炎疫情，他時隔約8個月後才返校，不料該學生返校後發現烏龜已經「乾死」，僅剩骨架。

廣西大學推女生安全攻略 「三不露」連細肩帶都不能穿：防產生誘惑

日前廣西大學列出一則「女生安全攻略」，第一條就要求不宜穿過分「暴露的衣衫和裙子」，並強調「不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑」，在網上引起巨大爭議，不少人認為有性別歧視之嫌。不過該校學生工作部人員反駁，因為當地天氣炎熱，不少女生穿上細肩帶類衣物，帶來不少問題，更指這是「基本文明禮儀」。

陸小學女副校長「惜食」當面吃光學生剩飯 網友轟不衛生

自從大陸國家主席習近平提出制止餐飲浪費後，各地大力推廣「惜食」，1日開學日，江西婺源一間小學的女副校長，在學生面前吃光他...

聖誕老人世界冠軍離世 徒弟義贈收藏：送給大家最後的禮物

曾於瑞典奪得聖誕老人冠軍的陳漢強（Santa Jim）、兒童節目中的「蔥蔥」、「萬寧貓」令人感到歡樂、難忘，他們都是由「強哥哥」陳漢強所製作。強哥哥除了是廣為人知的Santa Jim外，更是香港數一數二的布偶師，不少深受大眾歡迎的布偶也是在他手上誕生。

長沙5名男子業績輸人集體裸奔 下場是...

位於湖南長沙的「華海3C廣場」，8月31日中午突然出現5名年輕男子一絲不掛地在大庭廣眾下奔跑，嚇壞所有路過的民眾。裸男狂...

8個月沒回宿舍…廁所竟長出一株辣椒樹 網笑翻：種子哪來的？

看過廁所長香菇，卻還沒有看過能種出辣椒的！在大陸廣州的華南理工大學，因為疫情關係宿舍空置了8個月，回去竟發現馬桶旁的磁磚中長了一株「辣椒」，且還結了兩顆果，有勇者嚐了一口，還發表心得「很辣」。

在毛澤東的秋收起義廣場 女大跳鋼管舞

近日在網路平台流傳一段拍攝於江西省萍鄉市秋收起義廣場上的鋼管舞視頻，一名紅衣女子在廣場上擺放著的鋼管舞器材上旋轉、舞動，周圍行人駐足觀看。有網友指出，在愛國主義教育基地跳鋼管舞不合適。

陸大學「奇葩防疫」！規定學生每個月僅可洗3次澡

黑龍江齊齊哈爾大學27日發布通知稱，為做好學校洗浴中心疫情防控工作，最大限度減少人員聚集，將洗浴實行預約、限流管理，待新生報到後，每人每月可預約3次...

熱門新聞

海邊拍婚紗意外落海2死1失蹤 搜救隊：新郎被救時緊抱新娘

王毅恫嚇捷克議長 在歐洲踢到鐵板了

5歲女童被鄰居抱走！內褲染血嚴重撕裂傷 命危搶救中

坐了近27年冤獄 大陸男子申請近億元國家賠償

大陸外交部：印度「不打自招」非法越線挑釁

揭川普2用意 北大學者：中美在台海存在擦槍走火的可能

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。