武漢大學生8個月後返校 寵物龜已成「乾屍」僅剩骨架

中國武漢科技大學一名學生在學校宿舍飼養一隻寵物龜，但因年初放寒假時爆發新冠肺炎疫情，他時隔約8個月後才返校，不料該學生返校後發現烏龜已經「乾死」，僅剩骨架。

據網路影片顯示，有人在一處住所的陽台上展示一隻乾死的寵物龜的骨架，又用手翻開骨架，拿起頭骨作展示。陸媒《澎湃新聞》報導指出，寵物龜飼主是武漢科技大學的林同學，他表示寵物龜是去年（2019年）買的，當時他放在一個箱子裡飼養。

豈料，他於今年1月12日離開武漢返家度過寒假，超過約40天時間，雖他在放假前已經為寵物龜準備充足的水和食物，並將箱子放在宿舍陽台上，他心裡還暗地想著「肯定死不了」，但沒想到會爆發新冠肺炎疫情，讓他的假期延長達8個多月，而當他返回宿舍後寵物龜也就「乾死了」。

林同學說，他於8月31日回到學校宿舍，但當時室內燈光不足，所以他沒有即時查看寵物龜的情況，直到9月1日才打開飼養箱，只見烏龜已經乾死，僅剩骨架。但林同學卻也形容當下的情緒很平淡，「因為知道它肯定死了呀」，他也表示將來會在自己的桌子上留下位置置放寵物龜的屍體。

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文章授權轉載自《香港01》