快訊

首度進前百名！2021泰晤士世界大學排名 台大排第97

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣西大學推女生安全攻略 「三不露」連細肩帶都不能穿：防產生誘惑

香港01 / 李納德
細肩帶上衣示意圖。圖／Ingimage
細肩帶上衣示意圖。圖／Ingimage

日前廣西大學列出一則「女生安全攻略」，第一條就要求不宜穿過分「暴露的衣衫和裙子」，並強調「不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑」。 圖截自/紅星新聞
日前廣西大學列出一則「女生安全攻略」，第一條就要求不宜穿過分「暴露的衣衫和裙子」，並強調「不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑」。 圖截自/紅星新聞

日前廣西大學列出一則「女生安全攻略」，第一條就要求不宜穿過分「暴露的衣衫和裙子」，並強調「不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑」，在網路上引起巨大爭議，不少人認為有性別歧視之嫌。不過該校學生工作部人員反駁，因為當地天氣炎熱，不少女生穿上細肩帶類衣物，帶來不少問題，更指這是「基本文明禮儀」。

此條例讓不少人認為有性別歧視之嫌，不過該校學生工作部人員反駁，因為當地天氣炎熱，不少女生穿上吊帶類衣物，帶來不少問題。 圖截自/廣西大學「雨无声」
此條例讓不少人認為有性別歧視之嫌，不過該校學生工作部人員反駁，因為當地天氣炎熱，不少女生穿上吊帶類衣物，帶來不少問題。 圖截自/廣西大學「雨无声」

內地有專家指，校方用「誘惑」等字眼，語調還加入一種傾向，萬一發生性侵害事件，會讓人指責女生。雖然解釋一出引來大量批評，但意外地有不少網民支持校方，甚至稱「你願意跟一堆夜店小姐坐在一起上課嗎？」。

這則引人注目的「女生安全攻略」周一（31日）發布於廣西大學學生思想政治教育主題網站「雨無聲」，教導女生如何自保，惟部分條目引來關注，例如第一部分的衣着篇，寫道：「不要穿過分暴露的衣衫和裙子，不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑」引起網民批評，就像指責女生遭性侵是因為她們的衣着問題。

對此，內媒向該校學生工作部查詢，職員解釋特意設立此條，因為廣西天氣非常炎熱，很多女生尤其是家境較好的，到來上學難以適應，所以穿上細肩帶一類衣物，穿得比較「暴露」，進校後只要習慣了就好。

校內穿得「暴露」也帶來不少問題，職員續指學校圖書館和教室都是禁止穿細肩帶的，有同學更因此和管理員吵起來，故認為要先公布規定，「從校園文明禮儀的來看，男生沒有光膀子（赤膊）的，但很多女生平常會穿細肩帶，在學校裏不能這麼穿」，還反問:「男生有細肩帶可穿嗎？男生可以衣着暴露嗎？」職員認為措施稱不上針對女生。

對於網上質疑，職員認為進校後學生不是普通社會的公民，「受過高等教育的同學首先應學習基本文明禮儀是怎麼樣的」，而不能穿得暴露「是小學生就知道的規矩」。因為廣西大學方面「整體文明程度有待提高」，所以將措施寫下來，批評學生「怎麼到了這種年齡還不懂」。

西南財經大學法學院反歧視法研究中心主任何霞指，這個「女生安全攻略」個別規定有一定性別刻板印象，值得斟酌，尤其規定中「不要產生誘惑」的措辭易生誤解，誤以為在性騷擾和性侵害事件中，錯的是加害人和不夠安全的環境。

何指衣服是自我表達的方式，質疑特別用「誘惑」去形容女生穿「露肩、露腰、露背」衣服，某程度上將女生「當成被審美的客體」，而且語調還加入一種傾向，萬一發生性侵害事件，會同時指責女生，令她們覺得受到侵犯是自己的錯，「羞恥感和自責感讓很多女生受害人不敢、不願站出來」。

21世紀教育研究院院長熊丙奇指，校方更應治理好校園出現的性騷擾問題，而不是反過來批評女生「是你穿成這樣，導致騷擾的發生」，更不應以安全為名監管女生的正常衣着。

延伸閱讀：

政府一度稱「猥褻不是性侵」 性侵防治為何這麼難？

山東女大生遭老師脅迫性侵報警未獲受理 媒體曝光後狼師終被拘

文章授權轉載自《香港01》

性侵 性騷擾 性別歧視

相關新聞

陸小學女副校長「惜食」當面吃光學生剩飯 網友轟不衛生

自從大陸國家主席習近平提出制止餐飲浪費後，各地大力推廣「惜食」，1日開學日，江西婺源一間小學的女副校長，在學生面前吃光他...

廣西大學推女生安全攻略 「三不露」連細肩帶都不能穿：防產生誘惑

日前廣西大學列出一則「女生安全攻略」，第一條就要求不宜穿過分「暴露的衣衫和裙子」，並強調「不低胸、不露腰、不露背，防止產生誘惑」，在網上引起巨大爭議，不少人認為有性別歧視之嫌。不過該校學生工作部人員反駁，因為當地天氣炎熱，不少女生穿上細肩帶類衣物，帶來不少問題，更指這是「基本文明禮儀」。

聖誕老人世界冠軍離世 徒弟義贈收藏：送給大家最後的禮物

曾於瑞典奪得聖誕老人冠軍的陳漢強（Santa Jim）、兒童節目中的「蔥蔥」、「萬寧貓」令人感到歡樂、難忘，他們都是由「強哥哥」陳漢強所製作。強哥哥除了是廣為人知的Santa Jim外，更是香港數一數二的布偶師，不少深受大眾歡迎的布偶也是在他手上誕生。

長沙5名男子業績輸人集體裸奔 下場是...

位於湖南長沙的「華海3C廣場」，8月31日中午突然出現5名年輕男子一絲不掛地在大庭廣眾下奔跑，嚇壞所有路過的民眾。裸男狂...

8個月沒回宿舍…廁所竟長出一株辣椒樹 網笑翻：種子哪來的？

看過廁所長香菇，卻還沒有看過能種出辣椒的！在大陸廣州的華南理工大學，因為疫情關係宿舍空置了8個月，回去竟發現馬桶旁的磁磚中長了一株「辣椒」，且還結了兩顆果，有勇者嚐了一口，還發表心得「很辣」。

在毛澤東的秋收起義廣場 女大跳鋼管舞

近日在網路平台流傳一段拍攝於江西省萍鄉市秋收起義廣場上的鋼管舞視頻，一名紅衣女子在廣場上擺放著的鋼管舞器材上旋轉、舞動，周圍行人駐足觀看。有網友指出，在愛國主義教育基地跳鋼管舞不合適。

陸大學「奇葩防疫」！規定學生每個月僅可洗3次澡

黑龍江齊齊哈爾大學27日發布通知稱，為做好學校洗浴中心疫情防控工作，最大限度減少人員聚集，將洗浴實行預約、限流管理，待新生報到後，每人每月可預約3次...

熱門新聞

王毅恫嚇捷克議長 在歐洲踢到鐵板了

馬雲給家長上一課：培養孩子不是炒股投機

坐了近27年冤獄 大陸男子申請近億元國家賠償

5歲女童被鄰居抱走！內褲染血嚴重撕裂傷 命危搶救中

海邊拍婚紗意外落海2死1失蹤 搜救隊：新郎被救時緊抱新娘

近三個月累計已升值5％ 人民幣還會續漲嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。