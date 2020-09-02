聖誕老人世界冠軍離世 徒弟義贈收藏：送給大家最後的禮物

曾於瑞典奪得聖誕老人冠軍的陳漢強（Santa Jim）、兒童節目中的「蔥蔥」、「萬寧貓」令人感到歡樂、難忘，他們都是由「強哥哥」陳漢強所製作。強哥哥除了是廣為人知的Santa Jim外，更是香港數一數二的布偶師，不少深受大眾歡迎的布偶也是在他手上誕生。

然而，陳漢強在8月13日與世長辭，遺留下荃灣工作室內的大量「珍藏」。他的徒弟、歌手曹震豪（Wallis）決定由8月31日至周四（9月3日）期間，開放其工作室，將陳漢強收藏多年的唱片、卡式帶、書籍免費供市民上門挑選。曹震豪憶述陳漢強一生為人帶來歡樂，希望在他過世後傳承這份精神，成為「聖誕老人送給大家的最後一份禮物」。

知名布偶師 製作萬寧貓、蔥蔥

陳漢強最廣為人所知的身份就是臉上永遠掛著親切笑容的Santa Jim，而Santa Jim更曾於2009年在瑞典的聖誕老人運動會中奪冠。

除此之外，陳漢強也是業內知名的布偶師，親手製作過「萬寧貓」、《放學ICU》的「蔥蔥」、《DaDa DeDe精靈樂園》的「DaDa」、「DeDe」等。他更身兼魔術師、氣球藝術師等始終傳遞著歡樂。陳漢強離世後，他的手藝也隨之長埋地下。

大量布偶、硬碟、書籍遺物

其徒弟曹震豪接受《香港01》訪問時表示，陳漢強身兼多職，無論是廣為人知的聖誕老人或是布偶師等，每個範疇都有大量珍藏。然而由於陳漢強突傳離世消息，他到其工作室收拾期間發現有很多物品「覺得丟掉又好浪費，不想珍藏最後變成垃圾」，因此決定開放工作室讓市民挑選光碟、書籍及布料等，希望可將陳漢強收藏的「寶物」承傳下去。

一生製作2000布偶

他和陳漢強的朋友在約10天內將這些收藏整理分類，當中物品包括其魔術道具、布偶、大量DVD及VCD等，甚至也有卡式錄音帶等。曹震豪認為，工作室中最珍貴的物品莫過於是陳漢強的「縫紉機」，並笑說衣車有如陳漢強的「武器」，「陳漢強絕世的武功就是從上面展現出來的，他一生製做了近2000個布偶，透過一針一線就這麼出世了」。

珍貴的縫紉機最後轉交義工團體，為低收入家庭製作布袋、布公仔等，繼續為市民帶來歡樂，曹震豪認為若陳漢強知道縫紉機可轉交給有需要的人，他一定也會感到開心。

將來辦布偶展覽

除縫紉機外，曹震豪指從縫紉機「出生」的各種布偶也十分珍貴，當中有不少深入民心的角色。陳漢強的遺物中，市民可以取走書籍、光碟等，但工作室的布偶等市民不能取走，曹震豪計劃收集陳漢強製作的布偶，將來或許能舉辦展覽。他又形容陳漢強有如「老玩童」，他收藏了不少玩具，當中包括一個伴隨陳漢強數十年的超人面具。

曹震豪收拾陳漢強的遺物時想起不少往事，他感嘆到「心情好複雜，都有好多遺憾」，陳漢強非常無私，願意將自己畢生所學傳授給學生，將技藝發揚光大；陳漢強為人也很低調，從不搶出風頭，更不計較榮譽，「用一生去為大家帶來歡樂，永遠都不會計較付出多少，只希望大家記住歡喜、快樂」。

跟隨陳漢強學習做聖誕老人的Barry也回憶當初跟著學習做聖誕老人時，陳漢強曾問及他最喜歡什麼？他回應喜歡玩具，所以陳漢強為他量身打造「玩具兵」形象的聖誕老人。事隔2年，Barry坦言期間一直努力學習成為聖誕老人，「仍未完全學到陳漢強的親和，他留下的除了一套親手為我製作的聖誕老人服裝，還有他的教誨」，他也分享陳漢強非常貪玩的個性，他曾在零下20度的挪威雪地上一起遊玩，坦言「一世都不會忘記」。

陳漢強的工作室於8月31日開放，當日下午5點多已有近十人到訪，如參訪的民眾曾小姐為傷殘人士義工組織成員，她稱認識陳漢強是因其布偶師身份，坦言知悉他的離世也感到十分可惜，「香港的布偶師真的好少，每個都好重要」，她在陳漢強的工作室中取走布料等，希望可訓練傷殘人士製作布偶劇給小朋友觀看，宣揚共融。

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文章授權轉載自《香港01》