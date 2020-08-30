在毛澤東的秋收起義廣場 女大跳鋼管舞

近日在網路平台流傳一段拍攝於江西省萍鄉市秋收起義廣場上的鋼管舞視頻，一名紅衣女子在廣場上擺放著的鋼管舞器材上旋轉、舞動，周圍行人駐足觀看。有網友指出，在愛國主義教育基地跳鋼管舞不合適。

澎湃新聞導，視頻顯示，這段在秋收起義廣場拍攝的鋼管舞視頻為萍鄉市某火鍋店用於做宣傳。該火鍋店工作人員29日證實了此事。

對此，萍鄉市秋收起義廣場管理處工作人員受訪時表示並不知情，需要進一步核實。約兩小時後，秋收起義廣場管理處一名周姓分管領導表示，目前已對發布上述視頻的火鍋店進行了嚴肅的批評教育，火鍋店工作人員也意識到了錯誤，該視頻已被刪除。

該分管領導同時指出，「秋收起義廣場作為一個公共性、紀念性廣場和紅色教育基地，我們以後會在這方面加強管理，絕不讓這種事情再出現了。」

據萍鄉市政府官網介紹，秋收起義是1927年9月9日，由毛澤東在湖南東部和江西西部領導的工農革命軍（即紅軍）舉行的一次武裝起義，是繼南昌起義之後，中國共產黨領導的又一次著名的武裝起義。

公開資料顯示，秋收起義紀念碑位於廣場中央，占地900平方米，碑高30.9米。秋收起義廣場先後被評為「全國愛國主義教育示範基地」、「全國紅色旅遊經典景區」、「國家AAA級旅遊景區」。