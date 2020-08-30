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8個月沒回宿舍…廁所竟長出一株辣椒樹 網笑翻：種子哪來的？

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸一間大學的宿舍因為疫情關係空置了8個月，廁所竟長出「一株辣椒樹」。圖擷自微博
大陸一間大學的宿舍因為疫情關係空置了8個月，廁所竟長出「一株辣椒樹」。圖擷自微博

看過廁所長香菇，卻還沒有看過能種出辣椒的！在大陸廣州的華南理工大學，因為疫情關係宿舍空置了8個月，學生們回去竟發現馬桶旁的磁磚中長了一株「辣椒樹」，且還結了兩顆辣椒，有勇者嚐了一口，表示「很辣」。

這兩天有一張照片在微博瘋傳，在大陸廣州華南理工大學的宿舍廁所裡，竟從磁磚縫長出一株高大的「辣椒樹」。原來是宿舍因為疫情關係空置了8個月，學生回來就發現長出一株辣椒樹，還結了兩顆果實。

自稱為當事人的網友幽默表示，「『出事椒』表示很後悔，長那麼高大威猛，蹲下來比人都高。本來想留下來，最後只能辣手摧椒了。」附上的影片中，室友最後把辣椒樹整株拔掉了。

這株辣椒樹最後被輕鬆拔掉了。圖擷自微博
這株辣椒樹最後被輕鬆拔掉了。圖擷自微博

事後，網友還在留言區幽默回應「室友嚐了一口，很辣」，其他網友看見這奇景也笑翻，「長得這麼好，不容易」、「一直種著不好嗎？」、「辣椒種子哪裡來的，自行腦補」、「同學，考慮晚上加道菜嗎？」、「快嚐嚐，是不是有特別的味道？」、「天然肥料長出來的肯定好吃」。

從另一個角度看，這株辣椒樹長得非常高。圖擷自微博
從另一個角度看，這株辣椒樹長得非常高。圖擷自微博

宿舍 奇景 馬桶 辣椒

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