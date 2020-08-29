快訊

【今日精摘】台中、台北市喊話不吃美豬／《黑豹》男星癌逝

侯友宜籲說明美豬美牛進口「時空環境」 總統府回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸大學「奇葩防疫」！規定學生每個月僅可洗3次澡

世界日報 / 中國新聞組╱綜合報導
黑龍江齊齊哈爾大學27日發布通知稱，為做好學校洗浴中心疫情防控工作，將洗浴實行預約、限流管理，待新生報到後，每人每月可預約3次，引發學生吐槽。示意圖／Ingimage
黑龍江齊齊哈爾大學27日發布通知稱，為做好學校洗浴中心疫情防控工作，將洗浴實行預約、限流管理，待新生報到後，每人每月可預約3次，引發學生吐槽。示意圖／Ingimage

黑龍江齊齊哈爾大學27日發布通知稱，為做好學校洗浴中心疫情防控工作，最大限度減少人員聚集，將洗浴實行預約、限流管理，待新生報到後，每人每月可預約3次。前述通知一經發布，引發學生吐槽，「天氣還不算太冷，十天洗一次澡，完全不合理」。

澎湃新聞報導，齊齊哈爾大學後勤管理處發布的「關於洗浴中心預約洗浴通知」稱，根據學校新冠肺炎疫情防控領導小組的相關要求，對洗浴實行預約、限流、測溫管理。8月29日至9月4日，住宿生約6500人，此時間段每人每周可預約2次；9月5日後，住宿生約18700人，此時間段每人每周可預約1次；待新生報到後，每人每月可預約3次。

此外，通知規定每名學生的洗浴時間不超過60分鐘。有洗浴需求的師生，需當天提前20分鐘在指定App上預約，預約人數達到上限後無法預約。

事件隨後引起熱議，網友紛紛吐槽，「洗澡都不能自由了？」、「防控疫情也得講衛生吧。」、「既然管理做不到優化，那就不要開學吧。」校方一名工作人員事後表示，目前他們已經撤下通知，有不合理的地方還在調整，領導還在商量，以後續的通知為準。

新冠肺炎 黑龍江

延伸閱讀

港媒：港美中心關閉 大學校長辭董事

任正非：幾棒子打下來，美國一些政治家希望我們死

頂大無資優教育方案 學者憂人才變庸才

NCAA／傳奇教頭奧森逝世 曾是勇士柯爾啟蒙教練

相關新聞

陸大學「奇葩防疫」！規定學生每個月僅可洗3次澡

黑龍江齊齊哈爾大學27日發布通知稱，為做好學校洗浴中心疫情防控工作，最大限度減少人員聚集，將洗浴實行預約、限流管理，待新生報到後，每人每月可預約3次...

因垃圾堆放問題遭碎屍「多袋分裝」 凶宅10年後竟被瘋搶

買房子時，許多人會因傳統習俗而忌諱「凶宅」，但也有一部分人則是看中凶宅低廉的價格而去購買。近日大陸安徽省合肥市一套房子被法拍，經過28次延時，競拍24小時後，最終以86.43萬元人民幣（約新台幣369萬元）成交。但受到外界關注的原因是，這棟房子曾發生過一起駭人聽聞的「合肥殺人碎屍案」。

大理白族女子壁畫被指「真空凸點」 政府通宵趕工「加件衣服」

難道真的是什麼人就會看出什麼東西？日前，雲南大理一幅壁畫引來爭議，畫中畫了一名白族女子，但有網民炮轟畫中女子上半身畫得像沒穿內衣一樣，看起來像「真空凸點」，直斥畫作「低俗」。鎮政府發現事件後通宵修改，替畫中女子「穿上衣服」。有網民解釋，白族女子都很保守，不會像原裝譬畫那樣穿衣，但不少網民揶揄是「心中有俗才會俗」，又認為大陸藝術類教育「嚴重落後」，形容還停留在「文盲階段」。

老公玩抖音疑出軌14歲學生妹 港媽：她狂對我老公講愛你

有人說第三者是一段婚姻中最大的傷害，當對方出軌時，很多人都不知如何面對。有女網民日前在討論區發文，指朋友揭發其老公跟其他女生曖昧，對象竟然是一名中學生，「那個女生竟然不要臉瘋狂講我愛你」，其後友方要求老公跟第三者絕交但被拒絕，令友人不知如何是好，遂問網友意見。

住酒店2個月花光退休金 滬女搶金店想吃牢飯

上海一名林姓退休女子覺得生活沒意思，2個月內花光30萬元（人民幣，約4.3萬美元）積蓄，住五星級酒店享受，「彈盡糧絕」後兩次搶金店。她這樣做，只為被抓後能去監獄裡生活。

公司要求產假員工每天寫心得 遲交罰2千遭批「逼辭職」

放產假仍要寫心得，而且不是懷孕心得，而是工作上的心得？日前微博上一封郵件震驚許多網友，內文竟要求員工放產假期間每天要手寫一篇「銷售支持心得」，每小時600字，一個錯字罰款50元人民幣（約212元新台幣），一句重複句子罰款100元人民幣（約425元新台幣），每天遲交或者漏交罰500元人民幣（約2125元新台幣），引來爭議。陸媒發現該公司是由中國知名設計師創立的家具品牌，公司隨即發聲明表示會調查，但事件被許多網友痛批是「逼產假的女員工辭職」。

「吃屎」竟是最高規格接待？ 中國貴州真實存在的羊糞火鍋

「食屎啦你！」聽上去像一句罵人的話，可是在貴州某些地區，請你「吃屎」可能是最高規格的待客禮儀！ 自從在貴州朋友那裡得知有牛糞火鍋的存在，將近一年，我都以非常嚴謹認真的態度判定我的貴州朋友傳播的是一個非常不嚴謹認真的假消息，畢竟道理明擺著——誰會吃屎啊！直到，我不小心去了一趟貴陽。

自信時最美！ 23歲鄉村超模踩高跟鞋 把田野泥土路當伸展台

眼前的場景不是常見的時裝舞台，而是鄉村小路和田野間，23歲大學剛畢業的之南語穿著各種顏色、不同剪裁造型的服裝把農村當成她的走秀伸展台。家人都說她瘋了，但她樂在其中，勇敢做自己，在大自然中盡情展現自己的美麗。

貴州玩「瀑降」重慶2驢友懸空掛一夜遇難

重慶兩名「驢友」23日在貴州關嶺滴水灘瀑布景區內進行「瀑降」，不料，途中卻遇險被困。參與救援的藍天救援隊稱，受困兩人已無生命跡象，惟官方尚未證實說法。此一線路開闢人表示，瀑降屬於高級難度，不建議只訓練過一兩次的新手貿然獨自進行。

新員工餐宴不喝酒竟遭上司搧耳光 引爆網友眾怒

廈門國際銀行北京中關村支行一名新員工只因公司餐會上不喝酒，竟遭上司當眾搧耳光與粗話辱罵，甚至連同事都加入集體霸凌。事件近...

扯！陸父母捧女成「吃播」網紅 3歲女童被狂餵飆破35公斤

中國大陸官媒大力宣傳制止餐飲浪費，網路直播、短影片平台上的「吃播」、「大胃王」等成為被重點批評的對象，大量吃播影片被下架，暱稱「佩琪」的史上最年輕大胃王吃播也隨即備受關注，由於年僅3歲的她體重已飆破35公斤，被質疑是父母強迫她不斷進食再拍片；有律師表示，「佩琪」的監護人涉嫌虐待。

熱門新聞

趙立堅嗆「中國不用蘋果」 身體誠實用iPhone發文秒臉腫

寄生蟲「存腦袋17年」男子半身麻痹 醫：避免吃生食

北京瞭望／儲糧買油 北京已有最壞打算？

任正非：幾棒子打下來，美國一些政治家希望我們死

不到19歲…中印邊境衝突解放軍士兵疑落葬 墓碑照引熱議

罕見！共軍四大海域同步軍演

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。