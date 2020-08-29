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陸大學「奇葩防疫」！規定學生每個月僅可洗3次澡
黑龍江齊齊哈爾大學27日發布通知稱，為做好學校洗浴中心疫情防控工作，最大限度減少人員聚集，將洗浴實行預約、限流管理，待新生報到後，每人每月可預約3次。前述通知一經發布，引發學生吐槽，「天氣還不算太冷，十天洗一次澡，完全不合理」。
澎湃新聞報導，齊齊哈爾大學後勤管理處發布的「關於洗浴中心預約洗浴通知」稱，根據學校新冠肺炎疫情防控領導小組的相關要求，對洗浴實行預約、限流、測溫管理。8月29日至9月4日，住宿生約6500人，此時間段每人每周可預約2次；9月5日後，住宿生約18700人，此時間段每人每周可預約1次；待新生報到後，每人每月可預約3次。
此外，通知規定每名學生的洗浴時間不超過60分鐘。有洗浴需求的師生，需當天提前20分鐘在指定App上預約，預約人數達到上限後無法預約。
事件隨後引起熱議，網友紛紛吐槽，「洗澡都不能自由了？」、「防控疫情也得講衛生吧。」、「既然管理做不到優化，那就不要開學吧。」校方一名工作人員事後表示，目前他們已經撤下通知，有不合理的地方還在調整，領導還在商量，以後續的通知為準。
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