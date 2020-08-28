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因垃圾堆放問題遭碎屍「多袋分裝」 凶宅10年後竟被瘋搶

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸安徽省合肥市有一間曾發生過「合肥殺人碎屍案」的房子被搶瘋。 圖截自現代快報
大陸安徽省合肥市有一間曾發生過「合肥殺人碎屍案」的房子被搶瘋。 圖截自現代快報

買房子時，許多人會因傳統習俗而忌諱「凶宅」，但也有一部分人則是看中凶宅低廉的價格而去購買。近日大陸安徽省合肥市一套房子被法拍，經過28次延時，競拍24小時後，最終以86.43萬元人民幣（約新台幣369萬元）成交。但受到外界關注的原因是，這棟房子曾發生過一起駭人聽聞的「合肥殺人碎屍案」。

據「阿里拍賣平台信息」，該處位於合肥市滁州路 1 號教師新村，市場評估價為 79.9萬元人民幣（約新台幣340萬元），起拍價為 55.93 萬元人民幣（約新台幣230萬元）。該住宅交通狀況便利，周圍為許多國中、小的學區，生活機能相當方便。看似非常吸引人的條件，但是在拍賣公告中，也明確標註其存在的瑕疵，因「室內發生過兇殺刑事案件」，而在標的物介紹中，只有社區周邊環境和大門的照片，並無房源內部實景圖。

現代快報報導指出，此處於10日上午開賣，直到11日上午10時11分才成交，最終比起拍價55.93萬高出30多萬人民幣，甚至高出該標的物評估價，但成交價仍只相當於市場正常房屋價格的一半。該住宅曾於今年5月24日進行過一次司法拍賣，但最終因不知道此處為凶宅遭悔拍，才有了本次拍賣。

這棟凶宅曾在2010年發生「合肥殺人碎屍案」。兇手方一從名校畢業後，在合肥擔任老師，但之後迫於經濟壓力辭職，改做生意卻失敗，2008年從回合肥當老師。於2010年3月28日因垃圾堆放問題發生糾紛，與被害人李某瞬間展開扭打，在過程中因掐住對方脖頸導致李某死亡，之後方一將屍體肢解，分別裝入幾個塑膠袋內藏於儲藏室。

2010年12月9日，安徽省合肥市中級人民法院公開審理此案，一審宣判被告人方某犯故意殺人罪和盜竊罪判處死刑。 2011 年 8 月 3 日，經最高人民法院核准，合肥市中級人民法院遵照死刑命令依法對罪犯方某執行死刑。

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