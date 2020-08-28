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大理白族女子壁畫被指「真空凸點」 政府通宵趕工「加件衣服」

香港01 / 李納德
鎮當局收到投訴後，隨即將畫作修改。圖擷自微博
鎮當局收到投訴後，隨即將畫作修改。圖擷自微博

難道真的是什麼人就會看出什麼東西？日前，雲南大理一幅壁畫引來爭議，畫中畫了一名白族女子，但有網民炮轟畫中女子上半身畫得像沒穿內衣一樣，看起來像「真空凸點」，直斥畫作「低俗」。鎮政府發現事件後通宵修改，替畫中女子「穿上衣服」。有網民解釋，白族女子都很保守，不會像原裝譬畫那樣穿衣，但不少網民揶揄是「心中有俗才會俗」，又認為大陸藝術類教育「嚴重落後」，形容還停留在「文盲階段」。

8月22日晚，大理白族作家施懷基收到網民反映，批評「當地宣傳畫低俗」，他隨後在微博上發文並上載相關圖片，稱「請把內衣給這位姑娘穿上！遊客說有點辣眼睛」。從照片所見，女子穿着傳統服飾，疑見到明確的胸型，更狀似「凸點」，故有人認為就像沒穿內衣一樣。

大理一幅壁畫上的白族女子看起來像「真空凸點」，被網民批評「低俗」。圖擷自微博
大理一幅壁畫上的白族女子看起來像「真空凸點」，被網民批評「低俗」。圖擷自微博

大理鎮政府即時展開查核，並對宣傳畫作出整改，目前已經完工。從照片所見，修改後的版本女子上身已看不出胸型，沒有了網民指的「衣着不當」問題。施懷基又在微博發文，稱修改後的白族姑娘好看多了。

大理市委宣傳部回應內媒指，看到網民批評宣傳畫後，已馬上進行核查，發現這畫在大理鎮五華社區，並要求相關部門整改，畫中的「衣着不當」地方「已經補上去了」，當局調查認為畫中的白族女性服裝，與白族民眾的衣着不符，易對觀賞者造成誤導。不過關於畫作由來、設計初衷等，宣傳部稱不清楚。

有網民透露，施工方「是想搞點藝術的」，但白族女子是穿得比較保守的。然而這次的「穿衣」在網上引來爭議，雖然有人覺得修改後的女子更好看，但有不少人批評「只有用齷齪思想思考別人的人，才覺得別人眼裏的東西都是齷齪的」，笑言大陸真的有美術學院因家長投訴而禁止畫人體素描。

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文章授權轉載自《香港01》

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