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老公玩抖音疑出軌14歲學生妹 港媽：她狂對我老公講愛你

香港01 / 卡洛兒
有港媽揭發老公跟其他女生曖昧，對象竟然是一名中學生。 示意圖/ingimage
有港媽揭發老公跟其他女生曖昧，對象竟然是一名中學生。 示意圖/ingimage

有人說第三者是一段婚姻中最大的傷害，當對方出軌時，很多人都不知如何面對。有女網民日前在討論區發文，指朋友揭發其老公跟其他女生曖昧，對象竟然是一名中學生，「那個女生竟然不要臉瘋狂講我愛你」，其後友方要求老公跟第三者絕交但被拒絕，令友人不知如何是好，遂問網友意見。

該網民在facebook討論區「親子王國」發文，指30歲的友人和同齡老公，由中學交往至今結婚10多年，到今年年初發現老公在抖音認識了一名13、14歲的中學生，並發生曖昧關係，包括準時互報行蹤，該女生還會「不要臉」地瘋狂講「我愛你」。不過到二人對質時，老公卻不承認有什麼，強調只是很好的朋友，「當女兒看待」，又稱今生今世只愛太太，但當友人要求他們絕交時，老公卻拒絕，「不用讓小妹妹不開心」。

樓主指，女生的存在令友人傷心，想和老公分開，但又不捨得，加上有一對兒女要照顧，更加不知應怎樣面對，而男方亦曾試過疏遠對方，但女生繼續苦纏，「叫他別離開」，主動去男方工作地點等他，半夜跟他聊wechat等，即使明知男方有老婆兒女仍繼續進攻，「還說要成年後要跟他結婚」。友人目前掌握了女生的資料，包括電話、地址及學校，打算聯絡老師或家長，遂問大家意見。

帖文引起網上熱議，不少人直呼誇張，但大多認為男方問題更大，「30歲人自己有兒女，還對13、14歲女童有興趣！」對於應否聯絡女生的家人或學校則意見兩極，「我支持你朋友跟老師家長講，幫妹妹走回正確的路」、「已婚男人還半夜跟別人聊天，一個巴掌拍不響！」、「這個男人顧家嗎？如果顧家，看在孩子還小的份上先忍下，先做好準備讓自己經濟獨立再說」。

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文章授權轉載自《香港01》

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