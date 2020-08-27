住酒店2個月花光退休金 滬女搶金店想吃牢飯

上海一名林姓退休女子覺得生活沒意思，2個月內花光30萬元（人民幣，約4.3萬美元）積蓄，住五星級酒店享受，「彈盡糧絕」後兩次搶金店。她這樣做，只為被抓後能去監獄裡生活。

上觀新聞報導，2019年12月，林某20年前與丈夫離婚，獨自一人生活。厭煩了這種生活，想換個環境居住，便搬去一家五星級酒店，打算好好享受一番，過一過「揮金如土」的日子。

林某盤算，把錢花光後要不流浪，要不做點違法犯罪的事情，到監獄裡生活。於是，林某花了30多萬，在酒店裡住了兩個多月，等到只剩下400元付不起房費時，就開始實施自己的計畫。

她一家金店，指著兩條最大的項鍊，要求店員拿出來看一下。項鍊到手中後，林某突然轉身向外跑去，店員趕緊讓門口的保安把她攔了下來，林某束手就擒，將項鍊交還給了保安。被民警帶回派出所後，林某被取保候審。

之後，林某計畫去搶銀行，可到了銀行門口，她發現很多人在排隊就放棄了。改變主意再去金店搶黃金項鍊。於是，「自投羅網」一幕再次上演。

被捕後，林某卻後悔了。「沒想到裡面是這樣的，太難受了，想出去」。林某說，「我現在想通了，就想著早點出去，租個房子，找個工作，總比在裡面好」。