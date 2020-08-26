公司要求產假員工每天寫心得 遲交罰2千遭批「逼辭職」
放產假仍要寫心得，而且不是懷孕心得，而是工作上的心得？日前微博上一封郵件震驚許多網友，內文竟要求員工放產假期間每天要手寫一篇「銷售支持心得」，每小時600字，一個錯字罰款50元人民幣（約212元新台幣），一句重複句子罰款100元人民幣（約425元新台幣），每天遲交或者漏交罰500元人民幣（約2125元新台幣），引來爭議。陸媒發現該公司是由中國知名設計師創立的家具品牌，公司隨即發聲明表示會調查，但事件被許多網友痛批是「逼產假的女員工辭職」。
這封郵件在周一（24日）被上傳到微博，內容顯示是由人力資源部發出，內容明確提到「你具體的對接工作在產假期間已有對接者，今年因新冠（疫情），現在家具行業都很難，公司還要發你正常工資」，要求相關女員工符合工資要求，每日寫一篇「銷售支持心得」。公司還規定她每小時須寫600字，出現一個錯字就罰50元人民幣，句子重複一句罰100元人民幣，遲交、欠交都要罰500元人民幣，更相當「體貼」補充到「考慮到哺乳期視力不好，為保護妳，給你安排手寫」。
上傳郵件的網友指出，涉事公司是「上海半木軒傢具」，女員工正在申請勞動仲裁調解。該公司隨後在微博發出「申明」，確認其人力資源部有安排員工「寫心得」的工作任務，待完整調查事件後，會按規定反思及處理。
陸媒指出，該品牌創立於2006年，品牌理念是呈現當代中國生活方式及生活美學，主要業務包括家具、日用品、辦公用品及服裝等。品牌創辦人是中國知名設計師呂永忠，專注於建築室內空間及家具設計，他是2015年福布斯中國最具影響力設計師，並於2016年獲「國家精神造就者」榮譽，更曾被媒體形容是「中國獨創設計力的代表」、「設計師中的哲學家」。
而當地的女性就業有《母嬰保健法實施辦法》、《勞動法》、《女職工勞動保護特別規定》及《人口與計劃生育法》保障，《女職工勞動保護特別規定》第4條中提及，公司不得在女員工哺乳期降低其基本工資或解除勞動合約，《人口與計劃生育法》就提到婦女懷孕、生育和哺乳期間，按照國家規定享受特殊勞動保護並可獲幫助和補償。
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文章授權轉載自《香港01》
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