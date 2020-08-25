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自信時最美！ 23歲鄉村超模踩高跟鞋 把田野泥土路當伸展台

聯合新聞網 / 綜合報導
之南語自己做服裝，在農村田野間走台步翩翩起舞。圖擷自梨視頻。
之南語自己做服裝，在農村田野間走台步翩翩起舞。圖擷自梨視頻。

眼前的場景不是常見的時裝舞台，而是鄉村小路和田野間，23歲大學剛畢業的之南語穿著各種顏色、不同剪裁造型的服裝把農村當成她的走秀伸展台。家人都說她瘋了，但她樂在其中，勇敢做自己，在大自然中盡情展現自己的美麗。

梨視頻報導，之南語來自中國貴州威寧縣，今年剛大學畢業，學的是舞蹈，她畢業後也做過幾個工作，但一直心懷模特兒夢，後來半年前爺爺生病，她回鄉照顧，因為表姐有相機，她便想到可以試看看拍走秀影音。

剛開始她用身邊的材料做衣服，最初每天在家穿高跟鞋走來走去，家人都覺得她瘋了，接著她甚至直接踩著高跟鞋把田野、泥土路或是叢林中當走秀伸展台，自娛娛人變成「鄉村超模」。

之南語說，雖然回到農村老家，但仍很喜歡模特兒這個職業，而且她覺得這種鄉村風，或者是在田野拍照的方式，和一般人想的模特兒照片不太一樣，她想要「打破一些城市建築的風格，把鄉村的另外一番風味帶給大家。」

此外，除了做農活，閒暇時她也做衣服、看影片、學習化妝、穿搭或是怎麼走台步，表姐則負責拍攝。至於成為職業模特兒這件事，她了解自己不是一個專業的模特兒，「但是在我心裡，我覺得自己就是一個合格的模特兒」，她微笑地說道。

之南語也說，她平常日子裡花不了什麼錢，並不會擔心經濟有問題。她的夢想就是能有一次站上真正伸展台的機會，走秀一次時裝周，「小型的那種就行。」她在農村走台步的影片引發不少網友正面迴響，「妳是最棒的」、「勇氣好難得」、「腿好長」、「有超模的氣質、長得也是超模臉」、「自信的時候最美」，更有人稱讚之南語的服裝很有設計感。

也有人表示，「有夢想就是努力的去追求自己的夢想，才不會讓自己的人生有遺憾」、「為每一個追夢人喝采」，其他人則說「不知道為什麼每次看到這樣的事總會特別感動，感謝這個時代，讓很多人都擁有自己的舞台」，還有人鼓勵她堅持走自己的路，一直走下去，曙光就在前頭。

之南語穿著自己製作的服裝，在農村道路上走台步。圖擷自梨視頻。
之南語穿著自己製作的服裝，在農村道路上走台步。圖擷自梨視頻。
之南語充滿自信地在鄉間道路上走台步。圖擷自梨視頻。
之南語充滿自信地在鄉間道路上走台步。圖擷自梨視頻。

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