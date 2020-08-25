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貴州玩「瀑降」重慶2驢友懸空掛一夜遇難

世界日報 / 中國新聞組╱北京25日電
貴州滴水灘瀑布全貌及被困人員現場。圖／取材自上游新聞
貴州滴水灘瀑布全貌及被困人員現場。圖／取材自上游新聞

重慶兩名「驢友」23日在貴州關嶺滴水灘瀑布景區內進行「瀑降」，不料，途中卻遇險被困。參與救援的藍天救援隊稱，受困兩人已無生命跡象，惟官方尚未證實說法。此一線路開闢人表示，瀑降屬於高級難度，不建議只訓練過一兩次的新手貿然獨自進行。

新京報報導，被困二人為一男一女，男的68歲，女的30歲，23日到達貴州關嶺網紅瀑布滴水灘挑戰瀑降，隨後被困。現場視頻顯示，兩人在滴水灘瀑布中，一動不動。湍急的水流從他們周遭流下，激盪起白色的水花。

來源：YouTube

關嶺縣政府網站通報稱，8月23日晚間8時許，公安局接到報警，滴水灘瀑布有兩名探險人員被困，接警後，當地緊急前往救援。

經初步核實，兩名被困人員與其他四名隊員（其他四人安全）共六人，一起到滴水灘瀑布進行探險活動，兩名探險隊員沿滴水灘瀑布第三層（高130米），往下速降，被困於瀑布半中央。

藍天救援隊隊長王毅透露，救援隊與當地公安、消防人員一起，大概有三、四十人，救援隊內有在繩索、高山、洞穴方面的救援高手，但是這裡過於危險，施救仍很困難。24日下午4時許，王毅說，被困二人已無生命跡象。

對此，滴水灘瀑降線路的開闢人，貴州嗨庫極限運動公司總教練李明松表示，兩名遇險驢友沒有沿正確線路降下。此外，他們可能沒有攜帶上升器，導致遇險後無法自救。

據報導，救援行動持續至24日下午，因二人受困在瀑布中間部位，水量很大，沖力大，繩索放開後二人有被水沖走的可能，加上伴隨降雨，增添救援難度。

另據澎湃新聞報導，滴水灘瀑布位於關嶺境內，距離黃果樹景區6公里，瀑布總高410米，為黃果樹瀑布的六倍，最下層130米。瀑布掛在關索嶺大山上，由三個大瀑布和幾十個中小瀑布組成，上為連天瀑布，中為衝坑瀑布，下為高灘瀑布，總高度和個體都為黃果樹瀑布群之首。

什麼是瀑降？

驢友新寵兒「瀑降」是溯溪活動分支，從瀑布頂端扔下一根百米攀山繩索，穿防寒服的「飛人」從瀑布頂端躍下，如同蜻蜓點水般順瀑而降，其間要抵禦水流沖擊、協調身體在峭壁上尋找下腳點，有時可找到被瀑布遮攔的水簾洞。(資料來源：貴州都市報)

公安 王毅

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