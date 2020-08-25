瘋狂升學宴 有人1天收6請帖 半個月就吃光薪水

隨著一年一度的高考、中考進入報考錄取階段，「升學宴」的問題有死灰復燃之勢頭。海南省東方市八所鎮上一百貨店老闆表示：「在馬路上隨便問問，10個人有8個是去吃酒席的。」有人甚至一天收到了六封請帖。有村民說：「半個月來，吃大大小小宴席已經花了五、六千元，相當於一個月的工資。」

海南特區報報導，八所鎮上，一家酒店推出了兩套升學宴套餐，分別為588元（人民幣，下同，約85美元）及688元，每桌宴席以10人為標準，每桌13道菜左右。酒店銷售經理表示，最近升學宴預訂火熱，越往後越難預訂。

據報導，大占坡村民李文表示：「這個月還沒過半，升學宴已經吃了五六場，這麼吃下去真是吃不消。」7月底高考放榜，家裡有考生的成績一出來，志願還沒開始填報，就已經張羅著升學宴了。他說：「重要的是人情和禮金到位了，大家也不關心其他的事。」禮金數量主要看親疏及來往的禮「數」，大多為200元至5000元不等，「這半個月來，自己吃的大大小小宴席已經花了五、六千元，相當於他一個月的工資。」

報導稱，八所鎮小嶺村村民符同剛在微信收到友人發來的請帖。哭笑不得的是，慶祝的事宜卻是「為我倆胞妹考上大學之喜」。他表示真是八竿子打不著的關係：「這段時間都在扎堆辦升學宴，我身邊就有人一天收了六封請帖，一天趕兩、三個場都是正常的。」

在海口上班的林飛也說，最近回東方市都是為參加升學宴：「半個月禮金就掏了1萬多元。」

報導指出，八所鎮某中學老師陳君看來，操辦升學宴可以給孩子籌點錢上大學，本應是一件親朋好友之間互幫互助的事，但有人藉宴請之名，行斂財之實。他稱，大學錄取通知書都還沒下來，很多家長為了趕日子辦酒席，就在請帖上隨便寫上一個學校。「見過最離譜的，有家長在請帖上寫孩子考上『中國大學』，還有家長在大肆操辦酒席後，孩子卻沒考上，去外面旅遊回來後再復讀，簡直是變著花樣斂財。」

東方紀委監委日前緊盯中考、高考升學節點，對違規操辦和參與「升學宴」情況開展明察暗訪，深挖黨員幹部頂風違紀問題線索，嚴管違規操辦「升學宴」等不良風氣。