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扯！陸父母捧女成「吃播」網紅 3歲女童被狂餵飆破35公斤

香港01 / 李福源
「佩琪」靠著吃播影片被父母捧成網紅，但由於每天暴食造成年僅3歲的她體重突破35公斤，讓網友直呼她的父母簡直是把她當成搖錢樹。圖擷自微博。
「佩琪」靠著吃播影片被父母捧成網紅，但由於每天暴食造成年僅3歲的她體重突破35公斤，讓網友直呼她的父母簡直是把她當成搖錢樹。圖擷自微博。

中國大陸官媒大力宣傳制止餐飲浪費，網路直播、短影片平台上的「吃播」、「大胃王」等成為被重點批評的對象，大量吃播影片被下架，暱稱「佩琪」的史上最年輕大胃王吃播也隨即備受關注，由於年僅3歲的她體重已飆破35公斤，被質疑是父母強迫她不斷進食再拍片；有律師表示，「佩琪」的監護人涉嫌虐待。

佩琪的母親為女兒在影片平台開設賬號，雖然粉絲只有5157人，但個別影片的瀏覽量最高竟達55.6萬次，而賬號內最早上載的片段日期是2018年10月19日，當時佩琪才1歲半，身型尚未有誇張的成長；後來2歲半的佩琪再次出現在鏡頭前，體重卻已達25公斤，今年5月才剛3歲的她體重更是直接超過30公斤。

不少網友提醒佩琪的父母不要讓女兒暴食，甚至質疑他們將佩琪當成「搖錢樹」，紛紛留言「趕緊關掉帳號，不然這孩子活不了多久」、「天真爛漫的來到這個世上，遇到這樣一對骯髒的父母」、「沒有人報警救救小朋友嗎？孩子不是父母的私產，不是他們的生財之器」。

然而，佩琪的父母視若無睹，仍不斷餵食各種燒肉、炸雞、烤腸等高熱量食物，還多次興奮地宣布，「馬上突破50公斤了！」有網友從影片中發現，其實佩琪並非真的那麼貪吃，更試過用稚嫩的聲音反覆央求，「別弄了、別弄了」，但父母一邊假裝答應，卻又同時替她添加食物。

另一片段中，佩琪的雙腳因身體過重而變形，走起路來搖搖晃晃，感覺隨時會跌倒，甚至曾把玩具車坐爛。面對網友質疑，佩琪的母親聲稱，「她的爸爸是一個沒用的男人，也不賺錢」，似乎在暗示一家人只能靠女兒做吃播賺錢。

該影片平台負責人表示，目前已封鎖了有關帳號及影片。有律師指出，佩琪的監護人涉嫌虐待，「3歲的孩子，作為無民事行為能力人，對自己的行為幾乎沒有認知能力，其父母作為監護人應對其身體狀況有所了解，不能進行填鴨式撫養。被虐待者的其他近親屬可以向有關單位控告，及時制止這種行為。」

山東研究人員曾於7月16日於學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）上發表一篇論文稱，童年形成的體重發展趨勢可能會伴隨終生，兒童9歲之前的體重情況尤為值得關注，而大多數高肥胖風險的學生也是在9歲之前就變得高風險，而非之後。

「佩琪」靠著吃播影片被父母捧成網紅，但由於每天暴食造成年僅3歲的她體重突破35公斤，讓網友直呼她的父母簡直是把她當成搖錢樹。圖擷自微博。
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文章授權轉載自《香港01》

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