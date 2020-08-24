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10歲女童壓力大狂吃頭髮 手術從胃裡取出兩顆蘋果大髮團

聯合新聞網 / 綜合報導
大陸江蘇一名10歲女童因為壓力大吃頭髮長達兩年多，最近因為肚子不適就診，沒想到檢查後發現女童的胃裡堆積著大量頭髮。圖擷自微博
大陸江蘇一名10歲女童因為壓力大吃頭髮長達兩年多，最近因為肚子不適就診，沒想到檢查後發現女童的胃裡堆積著大量頭髮。圖擷自微博

壓力大吃頭髮，胃裡竟有2顆蘋果大髮團！大陸江蘇一名10歲女童因為壓力大吃頭髮長達兩年多，最近因為肚子不適就診，沒想到檢查後發現女童的胃裡堆積著大量頭髮，最後只好透過手術將頭髮取出，讓醫生都覺得相當不可思議。

根據《 西安商報 》報導，近日江蘇省淮安市醫院接診了一名肚子痛的女童，當時女童表示近三個月一直肚子痛，到醫院進行胃鏡檢查時才發現胃中堆積大量頭髮，而且都已經纏繞在一起，有些食物也都附著在頭髮上。醫生表示，要取出來時發現頭髮都已經打結「非常難取出來」。

所幸醫生通過手術將女童胃裡所有的頭髮取出，被女童吃進肚的頭髮足足有兩顆蘋果的大小。醫生認為女童之所以會吃頭髮，可能是因為精神壓力過大所致，女童也透露，自己在學校上課或睡覺時，就會不自覺的把幾根頭髮放在嘴裡嚼，嚼著嚼著就將頭髮都吞進肚裡了。

事發後，醫生也提醒女童的父母要對女童進行心理輔導，很可能是家長平時的陪伴較少，所以才會讓女童養成這種不良的習慣，因此給小孩一個健康的心理才是最好的。

女童表示自己平常壓力大養成啃食頭髮的習慣。圖擷自微博
女童表示自己平常壓力大養成啃食頭髮的習慣。圖擷自微博

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