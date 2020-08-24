北京有「烤鴨鄙視鍊」 但最具代表性的還是老店全聚德？

烤鴨如此多嬌，北京的烤鴨店遍布四九城，規模各不相同，這是一種豐儉由人的自信，也是一種眾生平等的歡喜，更是一場靜悄悄的暗戰。

沒有一種食物比北京烤鴨更能代表北京了，one Beijing，one World，one Peking duck（同一個北京，同一個世界，同一隻烤鴨），讀起來就有登頂紫禁之巔的榮耀。這種棗紅的鴨子，以油亮的外表和外酥裡嫩的口感，征服了全世界。

烤鴨的榮耀，甚至載入了新中國的外交歷史。1971 年7 月，中國人迎來了美國總統尼克森的特使季辛吉，當會談僵持、無法開展的時候，周恩來靈機一動：「我們不如先吃飯，烤鴨要涼了。」吃完烤鴨的季辛吉，似乎對中國人開始有點理解。後來，人們在談論周恩來的「三大外交策略」時，記下了這個偉大的瞬間——除了「乒乓外交」和「茅台外交」，還有「烤鴨外交」。〔阿牛：〈周恩來總理的「烤鴨外交」〉，《名人傳記（上半月）》2007 年第十期。〕

烤鴨如此多嬌，北京的烤鴨店遍布四九城，規模各不相同，這是一種豐儉由人的自信，也是一種眾生平等的歡喜。然而，眾生卻守著各自的烤鴨店，建立了一條隱秘複雜的鄙視鏈。

全聚德，一個烤鴨IP

對於遊客來說，烤鴨是北京的名片，不到長城非好漢，不吃烤鴨真遺憾。京城的1513 家烤鴨店，旅行團遊客只認一家全聚德。從旅遊大巴上下來，一看見全聚德的黑底金字招牌，立刻就會肅然起敬。

全聚德並不是唯一接待過外賓的烤鴨店，也不是唯一被名人加持過的烤鴨店，可是，全聚德是唯一做過主角、拍過電視劇的烤鴨店——這不是烤鴨店，這是一個烤鴨IP（智慧財產權）。

烤鴨是用車推上來的，師傅會當著你的面片，「普通套餐」和「盛世牡丹」的價格相差一百人民幣，而鴨肉眼上的區別是——「盛世牡丹」會把鴨子片成牡丹花形狀。

加了10% 服務費的烤鴨，品質卻不那麼穩定，有時候，它符合你的想像；但有時候，皮是軟的，肉是冷的，吃起來有點柴。「這是傳說中最正宗的北京烤鴨嗎？」你剛想要質疑，遇上了烤鴨師傅那犀利的眼神，立刻閉嘴。

全聚德烤鴨師傅是牛氣的，他們其實知道品質不夠穩定的命門所在——廢話，每天接待那麼多旅行團，黑壓壓一堆人，還不能等太久，這樣出來的烤鴨，能保證品質嗎？

即便如此，從全聚德和平門店出來的人們都心滿意足，長城爬了，全聚德也吃了，這樣的北京故事，值得回去說個一年半載。在火車南站，還會有意猶未盡的大媽，在櫃檯買上幾大包打著「全聚德」品牌的真空包裝烤鴨，準備帶回去分給親朋好友。大媽喜滋滋付著錢，已經想好了台詞。在廣場舞眾姐妹們面前打開包裝吃下第一口，一定要說：「嗯，還是沒有我在全聚德店裡吃的好。」

烤鴨的鄉愁

遊客中的一小股清流，來自南京。

他們倔強地拒絕了全聚德，而選擇另一家便宜坊。南京人民的驕傲並不比北京人民少，你們是首都，我們也做過，「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」。更何況，如果追本溯源，北京烤鴨乃是源自南京，論起輩分來，北京烤鴨，得叫南京烤鴨一聲「爺爺」。

南京人牢牢記著，便宜坊最早的名字是「金陵烤鴨」，明朝從南京開到北京，給北京人民送來了烤鴨，如果沒有明朝的便宜坊，哪來清朝的全聚德？兩家店的烤鴨，最大的差異是烤法——便宜坊是燜爐烤法，用燃料把爐膛燒熱，再滅火，以爐膛的餘溫把鴨子烤熟。全聚德是掛爐烤法，點燃果木，以明火赤裸裸地把鴨子烤熟。

實際上，這種差異在今天的北京烤鴨界已經不再是話題。掛爐烤鴨界的更新換代已經經歷了好幾次，比如北京不再批准新店用果木作為燃料，更有許多烤鴨店在為新形式的烤鴨爐申請專利，比如大董。燜爐烤鴨則一直停留在便宜坊，成為南京人民懷念六朝古都的一個影子。他們會很認真地告訴你：「是『ㄅㄧㄢˋ』宜，不是『ㄆㄧㄢ ˊ』宜。」但在心裡，他們最懷念的，還是秦淮河邊烏衣巷裡的南京烤鴨，浸泡在滷水中的油汪汪的鴨子，那才是屬於他們的烤鴨。

京城裡的烤鴨江湖

遊客對北京烤鴨的瞭解終歸只是浮光掠影，生活在北京的人們，有另一番烤鴨的選擇。

外來務工的北漂們早就不屑在全聚德打卡。他們表現得像一個真正的北京人，熱情而又驕傲，帶著親戚們，走向四季民福和花家怡園，還有大董旗下的小大董。要是招待外國朋友，衚衕裡的烤鴨店最合適不過——位於北翔鳳衚衕的利群烤鴨店是他們心中的烤鴨界米其林，不提前預約，您可吃不到張老先生的烤鴨哦。這裡大紅燈籠高高掛，木窗、木椅子，再樸素不過，但來的每一個人都心滿意足，這裡，就是他們對於北京的全部想像。

CBD（中心商務區）人民對於烤鴨的選擇則更加直接—如何在享受烤鴨美味的同時，吃得更加健康。對於吃下的每一口，CBD人民都會計算卡路里——他們中的很多人，脂肪肝的大小已經可以和法國鵝肝媲美。他們的烤鴨世界觀，是讓鴨皮更酥，盡可能去掉鴨子的脂肪。幸好，有大董、長安壹號、1949 全鴨季、海天閣。這些人均消費三四百人民幣的烤鴨店，是烤鴨界裡的御苑皇宮。烤鴨吃膩了，還有更美味的限量版小乳鴨；甜麵醬配膩了，還有進口的魚子醬。至於配酒，拉菲、人頭馬、巴黎之花、麥卡倫，只有想不到，沒有買不到。CBD人民很少會想到自己去吃一次烤鴨，更多的時候是商務宴請，請客的人滿懷誠意，這份誠意會被吃飯的人接收到，只需要看看門口貼心照顧停車的小弟，看看門口掛著的從美國總統到日本首相的照片，再看看盤子裡精緻的烤鴨，這合約，不簽不行！

真正的老北京人，對於烤鴨的選擇，比起北漂來，其實更為寬容。因為對烤鴨愛得深沉，他們吃烤鴨，自有一套講究。白糖也好，黃瓜條也罷，在北京人民的心中，羊角蔥＋六必居甜麵醬是吃烤鴨的標配，荷葉餅和芝麻空心燒餅是衡量一家烤鴨店水平的關鍵指標。

在北京人民的心中，吃烤鴨是必須有儀式感的。小孩生日吃烤鴨，老人生日吃烤鴨，家裡來了客人吃頓烤鴨，結婚宴上，烤鴨也是一道必備大菜，套用《紅樓夢》裡一句話：「誰家常吃他了？」

不能家常吃，最主要還是價格因素—「1973年，一隻烤鴨子8 塊錢。」那時候，北京人民一年不一定吃得上一次烤鴨，時間的流速，像老北京人眼裡流轉的光。1980 年代的紀錄片裡，全家人去全聚德吃頓烤鴨，要花將近100 塊，所以包好的第一個烤鴨，一定敬奉給家裡的長輩。生活水平提高了，烤鴨價格下降了，全聚德烤鴨師傅在北京各地四散開去，北京城有了平價烤鴨。北京人民用最寬容的心態接納了它們——天外天、金百萬、郭林、玉林、大鴨梨、民福居、鴻運樓……這些烤鴨店的價格大約是全聚德的三分之一，它們在1990 年代興起，逐漸形成了烤鴨界的群雄逐鹿，曾經有不止一個北京人向我回憶起90 年代的金百萬門口排長隊的情景，人們扶老攜幼，翹首以盼，那是一場盛會。

也曾經有過曇花一現的異端，比如2000 年開在建國門的「鴨王」，它定位建國門附近公司人群，模仿港式餐廳服務，人均180 元左右，這是比全聚德還高的價格，但食客仍絡繹不絕，鋒頭一時無兩，甚至在上海等地開起了連鎖。

北京人民也會有自己的烤鴨私房名單，這些名單更像是一份族譜，從爺爺和爸爸流傳到自己這一輩；有時候又像是一份失傳的武功祕籍，並不想隨意分享給別人；更像是自己童年的夢，有時早已殘破不全：「我住虎坊橋的時候，有個虎坊橋烤鴨店。」「九花山烤鴨店是我心中最愛，沒有之一。」

但你如果問他們，北京烤鴨的代表是啥？他們低頭想一想，然後，會很認真地回答你：

「全聚德。」

※本文摘自《就愛吃肉：人生盡歡，肉慾橫流，一起享用蘇東坡的羊脊骨、史湘雲的烤鹿肉、村上春樹的牛排，以及上海醬鴨、山東扒雞，和西班牙燉牛尾》，主編／李舒。