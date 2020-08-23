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情侶遊陝西丹霞刻字 遊客：這樣秀恩愛能長久？
陝西靖邊龍洲丹霞地貌自然景觀區，有著與美國波浪谷媲美的紅砂岩峽谷，但景區尚未被開發，人為破壞情況嚴重，「到此一遊」比比皆是，甚至刻痕深入「骨髓」，遊客吐槽「如此秀恩愛真的能長久？」，目前為防止人為損壞，主要景緻已被鐵絲網圍起保護。
綜合媒體報導，一對情侶將名字刻在岩石上，刻字落款時間為8月21日。據悉，目前整個景區還處於開發狀態，暫未向遊客開放，最新被破壞的這處刻字地點，不在核心景區範圍內，一直處於對外開放狀態。目前，景區管理部門和景區警務室已經介入調查，傳喚當事人進行約談。
龍洲丹霞是中國黃河50景之一，形成於第三紀晚期喜馬拉雅造山運動，屬於砂岩地貌，被稱為「中國的波浪谷」。目前正在按照5A級的標準打造丹霞地貌景區，預計將於今年10月全面開放。
據悉，丹霞地貌屬不可再生資源，目前不僅因被遊客頻繁踩踏，岩石已沙化明顯，甚至有些已變成一片沙礫，而隨便刻畫的行為更是屢禁不止。很多岩石上被遊客深深刻畫出到此一遊等語句，讓人十分痛心。
有些家長看到孩子在丹霞岩石上刻畫，不但不阻止，還為孩子提供木棍等工具。景區一位工作人員表示，這些被遊客卻留下刻痕的岩石，別說60年，就是600年也回復不了原貌。
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