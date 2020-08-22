不看房不要車！大媽招女婿只求「會理財」 僅33人符合條件

上海著名的「相親角」，近日有一位大媽貼出招女婿告示「不看房不看車，只看理財水平高。」雖然無任何經濟條件要求，但要有3年以上金融投資經驗、理財組合年化10%、具有強烈的風險控制意識和自律能力者優先。

每日經濟新聞報導，不少圍觀者可能對於這樣的相親條件，並沒有太具體的概念，殊不知要滿足這樣的收益要求，放眼全市場基金經理，能夠連續10年，做到年化10%以上的都只有33位。

在這個相親條件中，雖然只要求了年化要達到10%以上，並沒有要求要連續多少年實現理財組合年化10%以上的目標，但如果以婚姻的長度來看，顯然還是希望這個時間是長期化的。

報導說，要實現這樣的目標，得先來看看目前都有哪些可供選擇的品種，一般來說，比較大眾化的理財選擇還是銀行理財產品、公募基金、私募基金、股票、房產等。

經過篩選之後，全市場只有33位基金經理滿足這個條件。目前全市場有超過2258名基金經理，從占比來看，不到1.5%。

也就是說，投資者在過往10年，要實現10%以上的年化收益，只有從2000多位基金經理中選到了這33位基金經理，並且一直長期持有，才有可能實現。