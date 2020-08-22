河北推廣火化 八旬老人土葬十多天…遭強行挖墳開棺

官方為推動火化而強行挖填開棺的事件不時傳出，河北邢台早前要求自10月1日起，全市所有城鄉居民遺體都必須火葬，甚至一名已土葬十多天的80歲長者被強行挖墳開棺，遺體就地火化。

所有黨政機關、社會團體、企事業單位幹部職工及其直系親屬，以及農村、社區的黨員幹部及其直系親屬，更要自4月15日起去世後必須無條件火葬。

媒體「寒冬」披露，地方政府執行「火化政策」的方式常被詬病不近人情。4月26日，邢台太子井鄉一名80多歲的老人家去世，子女當晚就將老人家土葬。未料10多天後，當地政府以取消退休金、開除黨籍等威脅，強迫要挖墳開棺火化。子女們態度堅決，認為老人家既已入土為安，就不應再打擾。

然而，當地政府在5月19日凌晨雇人挖墳開棺，將老人家的遺體就地火化。

此外，邢台縣還有一名年屆七旬的長者去世當天就舉行葬禮。結果有政府官員在老人家的墓地，召集附近20個條村的黨員幹部，舉行「提倡火化、拒絕土葬」大會，強調殯葬改革是國家政策，全縣的火葬率必須要達100%。

據報導，為阻止老人家土葬，政府官員要求3名村幹部將已挖好的墳墓用泥土填平，一名村幹部拒絕執行，竟被訓斥「今天火化不了死者，明天就火化你」。

其實，早在2011年就有類似事件傳出。廣州日報報導，一位76歲的哈爾濱老太太去世，子女遵循她的遺願，將她土葬在村子的墳地裡。豈料老太太死後70多天，仍被民政部門依違反「哈爾濱市殯葬管理條例」為由，從墳中挖了出來，送到殯儀館準備火化，甚至挖墳日期比民政部門發放給子女的規定截止日期提前兩天，讓家屬措手不及。