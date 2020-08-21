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40多人「蒙眼團」颱風天沿懸崖邊走 領隊：我們很安全

聯合新聞網 / 綜合報導
廣東南澳森林消防隊接獲通報，海岸線上有一群人在颱風天登山，且這群人被發現時，每個人都戴著眼罩，一聲不吭。 圖截自荔枝新聞
廣東南澳森林消防隊接獲通報，海岸線上有一群人在颱風天登山，且這群人被發現時，每個人都戴著眼罩，一聲不吭。 圖截自荔枝新聞

新冠肺炎疫情蔓延全球，讓許多人選擇到較空曠的地方運動，也導致登山民眾增加，許多平日鮮少登山的民眾紛紛投入山林懷抱，但也因此衍生許多亂象。中國廣東消防隊20日下午3時左右接獲舉報，表示看到有人在颱風天登山，而消防隊也馬上動員搜尋，直到翻越幾個山頭才找到這群人，但這40多人被發現時都戴著眼罩且一聲不吭，看起來相當詭異。

據「荔枝新聞」報導，當廣東省汕頭市南澳縣南澳森林消防隊接獲通報，東西向的海岸線上有一群人在颱風天登山，消防員透露，這群人被發現時，每個人都戴著眼罩，且一聲不吭。當時風很強，而旁邊就是200多公尺深的懸崖，全市也發布藍色颱風警報，這40多人不知道在進行什麼活動，相當神秘。

在訊問該隊領隊後，才發現這是某公司的員工訓練。對此，消防員勸說團體撤離，不過自稱是深圳登山運動協會會員的領隊則表示，自身研判目前狀況是安全的，並不需要撤離；但消防員表示，依照多年救援經驗，颱風天風力逐漸增強。最後，在消防員的勸說下，終於帶40多人安全撤離山區。

颱風 新冠肺炎 廣東

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