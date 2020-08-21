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絕世好同事！港女為環保替17同事做飯 網友：想做你同事
新冠肺炎疫情下，政府限餐廳最多兩人一桌，亦禁晚上內用，不少人都會選擇買外賣，但就衍生丟棄更多即棄餐具的問題。有網民今日（8月20日）於網上分享，上班時眼見同事每次買外賣都會丟棄餐具，因此近日決定為同事準備飯盒。她用可重用的塑膠或鐵飯盒擺放飯菜，希望為環保出一分力，不少網民都留言讚賞，甚至說「做你同事好幸福」。
響應環保的網民Natalie於facebook群組「將軍澳主場」發文指，每次買外賣每人都會丟棄約10件即棄餐具，包括發泡膠飯盒、木筷子、膠湯匙、紙杯等，因此近日自發為同事準備飯盒。起初只準備兩盒，其後愈來愈多同事加入環保大軍，需要準備的飯盒由2變4，4變8，今日再由8急增至17盒，她於帖文寫道「我那張大飯桌都差點不夠位放了」。
除上班外，每日要準備這麼多的飯盒一點也不易，Natalie說，本來只準備6個飯盒時，都感到少少吃力，但她本身喜愛煮食，亦想到可減少丟棄即棄餐具後，就決定繼續。她又笑稱同事「唔介意做白老鼠」。
Natalie回覆《香港01》記者查詢表示，她每日放工後就會去買飯，整個準備飯盒過程要花3至4小時，大概會弄到晚上11時，起初只準備小量飯盒時，用一個保溫袋就可帶返公司，但現時就需要拉車。她指，同事每日都有驚喜，到打開飯盒的一刻才知道當日菜式，同事會稱之為「Omakase（廚師發辦）」，不過同事都可事前選定紅米飯還是白飯，到星期五時為慶祝「Happy Friday」，飯盒會更豐富。
Natalie更分享準備飯盒心得，她透露有時煮完後才發現份量不夠分，她就會放小番茄在飯盒內填充空位，飯盒顏色亦會更吸引。
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文章授權轉載自《香港01》
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