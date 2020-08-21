2隻猴子法式kiss被撞見秒彈開 網友笑：旅遊的情侶教的

一對情侶身處深山以為四野無人，情到濃時來個法式濕吻亦屬常事，如果突然發現有走近，甚至被偷拍，會有何反應呢？近日雲南普洱有民眾於山上發現有2隻猴子正忘形地kiss，立即拍下這個奇景，當猴子意識到有人觀看後，一度露出呆萌樣，然後秒速彈開，場面十分搞笑。

左邊的猴子立即彈開，而右邊的猴子則呆在原地。圖擷自 荔枝新聞

猴子發現有人正觀看牠們接吻，表現驚愕，露出呆萌樣子。圖擷自 荔枝新聞

拍下神奇有趣畫面的內地民眾傅先生表示，日前到山上採藥時，發現有2隻猴子在巨石後擁吻，他立即拿出手機拍攝，其中1隻猴子意識有人看着，馬上推開另1隻猴子，而被推開的猴子未及反應過來，露出呆萌樣子停在原地，其後牠們貌似害羞地嬉戲打鬧，與人類接吻被發現後的反應十分近似。

網民紛紛留言笑稱「都是旅遊的情侶教的」、「人家兩個約會，讓人看到了」、「光天化日下，羞死了，還被人類看到拍下了」。

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文章授權轉載自《香港01》