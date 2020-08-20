情侶搭地鐵大膽變換姿勢勾勾纏 網友狂罵：缺錢去摩鐵？

當人陷入愛情後，可能會做出不在乎外界眼光的事情，只顧著自己放閃。近日有一組照片在微博引起討論，只見地鐵車廂內，一對情侶互相依偎著曬恩愛，但見身旁座位無人，這對情侶的行徑卻開始大膽起來，誇張行徑讓網友大呼「差點以為他倆要當場交配了」。

微博帳號「上海攻略君」貼出一組三張照片，只見一對情侶在上海地鐵車廂內放閃，一開始女生先將大腿跨放在男友腿上，接著女方索性躺在座椅上、雙腳放在正在看書的男友腿上，不料誇張的在後頭，男生最後甚至趴在女友身上。從照片拍攝角度看過去，男方甚至看似將臉埋進女生胸前，誇張行徑讓原PO大嘆「這舉止無語了」、「公共場合請注意形象可以嗎」。

照片曝光後引起許多網友討論，「小小年紀怎麼回事？」、「沒鈔票開房間？」、「年輕人，就是撐不住」、「我這麼開放的人都覺得刺眼」、「我差點以為他倆要當場交配了」、「誰家的崽子出來認領一下」。

小情侶離譜行徑不僅引發網友熱議，也驚動上海地鐵相關單位，根據「澎湃新聞」報導，針對照片中男子未戴口罩，上海地鐵負責人表示疫情期間，乘坐地鐵請配戴口罩。而對於2人脫序霸佔座位的舉動，上海地鐵負責人則提醒請勿在車廂中躺臥，並呼籲文明乘車、安全出行。