30秒就被KO！太極掌門人復出 遭少林武僧「啪啪」打臉

「渾元形意太極門」68歲掌門人馬保國，自從被業餘搏擊手30秒內連續擊倒3次之後，便神隱江湖。他近日重出江湖參加武院的開業典禮，與少林寺武僧總教頭釋延強過招，結果被武僧「打臉」了好幾下。視頻傳出後，網友嘆求大師「放過武術」吧。

觀察者網報導，在江蘇省張家港市一個名叫龍騰武院的武術培訓場所開業典禮上，馬保國上台表演了渾圓形意太極的「接化發」絕技，他放慢速度表演招式，同時宣傳中國傳統武術的博大精深之妙。

在眾多觀眾的極力要求下，少林釋延強法師和太極名家馬保國登台比試。馬保國用實戰來展示「接化發」絕技，兩人在舞台上交起手來，演示過程中馬保國數度與釋延強拉拉扯扯，雖然一開始馬保國就被釋延強打臉，但在講解招式過程中，馬保國也趁機輕拍了釋延強的臉，並不吃虧。

表演完馬保國對著台下說：「比武切磋，要點到為止，因為傳統功夫如果真動手，是要傷人的。」

網友看了馬保國「接化發」的身手，留言酸大師「把臉皮都做成了生意」、「法律應該禁炒作和對國粹的侮辱」、「現在武術怎麼都花里胡哨兒的」、「大家嘲諷的的越厲害，人家越火」。

報導指出，太極拳師馬保國過往因約戰徐曉冬、發布與MMA冠軍比武的作假影片爭議頻多。今年5月更因為在山東搏擊比賽中被業餘武術愛好者王慶民在30秒內連續擊倒三次，KO後昏迷兩分鐘，這一事件更在網上引發持續多日「網路狂歡」。