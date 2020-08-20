驚！雲南撫仙湖底 藏兵馬俑祕密？

雲南撫仙湖底發現形似兵馬俑的「神祕古物」，迅速引起3000萬網友熱議，衝上微博熱搜榜。

春城晚報報導，一名網友王先生潛水時，意外在撫仙湖底發現五、六個石像，有兩個神似兵馬俑，有像狼又像哈士奇狗的動物，還有幾個像西方風格的美女像。當時乍見「人影」的王先生說「嚇死寶寶了！」

王先生說：「這些（雕塑）長度估計1米2，應該是附近漁民或潛店放下去的吧。我在撫仙湖十多年，基本撫仙湖能潛水的地方都去過，從沒看過這些但石像。」

網友紛紛評論「這個在雲南已經不是祕密啦，說是古代的一座城被淹了」、「一個靠譜的教練告訴我，這些是潛店老闆放下去給潛水員增加樂趣的」、「殘次品雕像，被丟下水」、「雕像看著像外國的風格」、「那個女性雕像好像是維納斯」。

據報導，2005年就有水下考古隊進駐撫仙湖探測，發現水底有人工大型建築群。不過，雲南省博物館館長馬文斗說：「新發現的石像看著有些粗糙，且物件表面沒有水生物附著痕跡，也沒有被水腐蝕痕跡，那個類似兵馬俑像應該是當代仿漢代的物品；至於狼狗像、西方美女像和中國古代文化更沒有關係了，可能是有人開玩笑或吸引人眼球的物件吧，像是一種娛樂行為。」

報導說，2001年、2006年，中央電視台曾兩次組織大型水下考古，探訪撫仙湖水底的祕密，當時確實發現了一些石塊，但並沒有發現湖底存在人類遺跡，查閱地方史料及各類記載，也沒有發現存在人類文明。