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矯枉過正？學生剩飯菜超過百克 學校取消獎學金資格

世界日報 / 中國新聞組╱北京20日電
湖南一家學校近日被曝，規定班級人均剩飯菜超重100克，即取消獎學金評選資格，並對學生罰款。 圖／取自微博
湖南一家學校近日被曝，規定班級人均剩飯菜超重100克，即取消獎學金評選資格，並對學生罰款。 圖／取自微博

總書記習近平日前要求禁止餐飲浪費，各地官方隨即大力響應。湖南一家學校近日被曝，規定班級人均剩飯菜超重100克，即取消獎學金評選資格，並對學生罰款，嚴厲手段在網上引發爭議，有質疑稱「形式主義」、「矯枉過正」。

綜合媒體報導，涉事學校為湖南耒陽市的正源學校，該校長近日向媒體稱，有關制度早於2015年就已實施，對學生不限量供餐，但學生用餐後班級會派代表進行剩飯剩菜秤重，就餐過程中學校會對學生就餐進行巡查。

食堂工作人員稱，在學校一餐就會浪費大概1000多斤的飯菜。「學生浪費得多，我們也很心痛。」

該校蔣老師表示，學校都有飯菜的重量登記表，還有每餐的排名表。比如說這個班級今天它是多少斤，然後在他這個年級這個剩飯剩菜排第幾名。

學校也為此定了一個標準，校長羅湘雲說，班級每人每天平均剩飯剩菜超過100克，將會取消學生獎學金評選資格，同時也會對學生個人浪費嚴重者進行罰款100元人民幣。

對此，網友們意見不一。有部分網友支持這一做法，稱「節約糧食是好事」。但更多的網友嘲諷：「食堂的飯不好吃咋辦？」

另有人批評，「上面一句話，下面就亂搞」，「這一規則是否公平，是否會導致其他後果。」更有網友質疑，該校「2015年就搞了，怎麼以前不報導？」

此外，各地針對呼籲節約糧食做出了一系列舉措。例如，在上海，官方發布通知將制止餐飲浪費納入社會規範，並點名將對「陋習不改、造成餐飲浪費嚴重現象予以批評曝光」；武漢餐飲協會帶頭，建議全市的餐廳實行N-1點餐模式，也就是10位用餐客人只能點9個人的菜，不夠吃再增加菜品等。

習近平

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