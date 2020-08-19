快訊

當「台灣人」！林書豪證實入籍中華民國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交屋發現兩層樓共用一扇窗 建商竟回：不開窗就沒事

聯合新聞網 / 綜合報導
好不容易存到一筆錢，買下一套剛蓋好的預售屋，卻赫然發現房裡的每扇窗戶都是一半卡樓上一半卡樓下，奇葩設計想必讓人相當崩潰。 圖／翻攝自陸媒「華商報」
好不容易存到一筆錢，買下一套剛蓋好的預售屋，卻赫然發現房裡的每扇窗戶都是一半卡樓上一半卡樓下，奇葩設計想必讓人相當崩潰。 圖／翻攝自陸媒「華商報」

好不容易存到一筆錢，買下一套剛蓋好的預售屋，卻赫然發現房裡的每扇窗戶都是一半卡樓上一半卡樓下，奇葩設計想必讓人相當崩潰。如果跟建商反應，得到的回答是「窗戶沒問題，設計就這樣」，鐵定相當哭笑不得。

大陸西安昆明瀾庭社區剛完成的新建案，其17號樓的樓梯間，每扇窗戶都是一半卡樓上一半卡樓下，整棟樓樓梯間27個窗戶全部「移位」。有住戶質疑是建商設計時畫錯了窗戶位置所導致，因此拒絕收房。其中，王姓屋主去年（2019）6月就買了一套預售屋，房子總價近人民幣230萬元（折合約新台幣974萬元），首付89萬元（折合約新台幣377萬元），目前已經還完1年房貸。

王姓屋主表示，今年7月11日接獲建商通知收房，去現場實際看了才發現，只有17號樓樓梯間的窗戶，位置有問題，每扇窗戶都在兩層樓之間。進一步調查發現，除了17號樓窗戶錯位，其他同期交付的幾棟樓都是正常的，不存在這樣的問題。錯愕之際聯繫上建商，建商卻認為這樣的蓋法沒問題。

王姓屋主透露，樓梯間的窗戶設計和施工完全不一致。一年前決定買房時，有看過房仲提供的設計圖紙，設計圖上17號樓的窗戶離地面有0.9公尺，屬於正常合理的高度距離，但實際上蓋房子時，上下樓梯的夾層窗戶應該距離地面1公尺左右，現在窗戶開在腳底下，要開窗戶必須趴在地上把手伸到下一層去開，而且小孩很容易從窗戶掉下樓，「蓋成這樣我們沒辦法收房」。王先生說，17號樓的多名住戶曾一起去找建商溝通此事，但建商竟然回覆說設計就是這樣，到現在也沒有解決辦法。

根據陸媒「華商報」報導，有接獲社區管委會張姓負責人出面回應，表示沒注意到窗戶有問題，不過既然17號樓的住戶已經完成買賣交易，那麼「具體專業的要問建商。」日前已經協調住戶和建商、施工方一起溝通。而社區建商西安佳楓置業有限公司的客服部門辛姓工作人員回應，17號樓樓梯間的窗戶就是這樣設計的，「設計圖紙上就是這樣，蓋房子是按圖紙蓋的。」

辛姓工作人員補充，目前已在17號樓加裝好護欄，「裝完了這事就算解決了，不太可能按照住戶要求，改成像正常房子的窗戶，只要住戶不開窗，就不存在不方便的問題」。

好不容易存到一筆錢，買下一套剛蓋好的預售屋，卻赫然發現房裡的每扇窗戶都是一半卡樓上一半卡樓下，奇葩設計想必讓人相當崩潰。 圖／翻攝自陸媒「華商報」
好不容易存到一筆錢，買下一套剛蓋好的預售屋，卻赫然發現房裡的每扇窗戶都是一半卡樓上一半卡樓下，奇葩設計想必讓人相當崩潰。 圖／翻攝自陸媒「華商報」

相關新聞

交屋發現兩層樓共用一扇窗 建商竟回：不開窗就沒事

好不容易存到一筆錢，買下一套剛蓋好的預售屋，卻赫然發現房裡的每扇窗戶都是一半卡樓上一半卡樓下，奇葩設計想必讓人相當崩潰。如果跟建商反應，得到的回答是「窗戶沒問題，設計就這樣」，鐵定相當哭笑不得。

笑翻！水族館馴養員頂替請假女同事扮美人魚 意外獲好評

河南洛陽一座海洋公園日前出現男性美人魚，遊客拍下影片上傳網絡，影片引發熱議。

想與男友結婚卻被告知「已有5丈夫」 河南女氣炸告上法院

中國河南的尚女士與男友前往婚姻登記處辦理結婚姻登記時，竟被告知她已經與5名男子分別在山東、河北、安徽及江蘇等地登記結婚，所以不能再辦理結婚登記。由於其中一間涉事民政局拒絕撤銷尚女士虛假的婚姻登記紀錄，尚女士決定訴諸法院，近日終獲勝訴。

國科大光盤錄取書 刻錄「宇宙聲音」

中國各高校近期陸續寄出錄取通知書，其中中央美術學院的通知「書」，是一本裝幀精美的空白書，可以讓學生在上面彩繪自己的大學生涯。中國科學院大學則送上一張黑膠光盤，刻錄的是一個特別禮物——來自宇宙深處的聲音。不少網友直呼，「真的是霍格沃茲學院的魔法書」。

美女大胃王密子君被封殺 粉絲護航：她只是飯量比較大

中國國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，央視帶頭點名批評「吃播」大胃王浪費食物，直播平台也立即稱響應「惜食」文化，大量表演暴飲暴食的影片即時下架，中國吃播界或迎來末日。首當其衝的自然是吃播界的知名吃播主，如在微博有逾1700萬粉絲、有「美女大胃王」稱號的密子君，她常在鏡頭前吃千隻小龍蝦和一大盤肉之類，已被率先「狩獵」，更被發現已刪除「大胃王」稱號。不過，粉絲們紛紛護航，說密子君已開始轉型當「探店」美食博主，但參考她在中國無法監管的YouTube平台，其影片標題標籤仍有「大胃王」稱號。

誤信「降情術」可與偶像相戀 杭州女被騙逾千萬

香港知名女子團體Twins歌曲都有唱：「想跟偶像談戀愛、要為萬人迷喝采」。粉絲仰慕明星，為了跟偶像戀愛可以做出哪些瘋狂的事情？杭州30歲劉姓女子竟願意斥資請人「做法事」，並相信施「降情術」可以與對方相戀，但最終發現只是騙局，兩年內被騙取人民幣330萬元（約新台幣1396萬）。

湖北大爺大媽「拿命鍛鍊」？徒手攀漢江大橋外欄

在湖北襄陽的漢江一橋，日前有民眾發現三名年長者未著任何防護裝備，於橋梁欄杆外攀爬前進，最後翻上橋面離開。目擊者表示，老人們動作嫻熟，似乎在鍛鍊身體，應該不是第一次爬；網友們則驚呼...

菜刀、雞蛋都要AA制！「怨偶」 結婚57年 終於離婚了

天津一對老夫婦結婚57年，同住一個屋簷下，不但吃飯也是各吃各的、菜刀一人一把，連雞蛋都要做記號，兩人徹底奉行AA制的生活被媒體披露後，引起了廣大關注。上個月底，兩位老人終於如願離婚了...

成都4婦人洪水中淡定打麻將 網笑：乘風破浪的大媽

四川人到底有多喜歡打麻雀？近日四川部分地區普降大雨和暴雨，發生洪澇險情，惟成都4位大媽仍堅持在洪水中打麻雀，悠然自在，熱情不減。

熱門新聞

央視：「武統」一旦觸發 「首戰即終戰」

愛奇藝、騰訊 最快9月 被「逐出」台灣

陸官方：三峽水庫將發生建庫以來最大洪水

陸女全裸遊走復旦大學「極限露出」博點擊 網友怒轟玷污校園

性愛影片遭女友前任惡意公開 男老師無辜受罰慘遭調職

陳明通：總統有指示 要讓小明與陸生來得及回台上學

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。