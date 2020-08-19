交屋發現兩層樓共用一扇窗 建商竟回：不開窗就沒事

好不容易存到一筆錢，買下一套剛蓋好的預售屋，卻赫然發現房裡的每扇窗戶都是一半卡樓上一半卡樓下，奇葩設計想必讓人相當崩潰。如果跟建商反應，得到的回答是「窗戶沒問題，設計就這樣」，鐵定相當哭笑不得。

大陸西安昆明瀾庭社區剛完成的新建案，其17號樓的樓梯間，每扇窗戶都是一半卡樓上一半卡樓下，整棟樓樓梯間27個窗戶全部「移位」。有住戶質疑是建商設計時畫錯了窗戶位置所導致，因此拒絕收房。其中，王姓屋主去年（2019）6月就買了一套預售屋，房子總價近人民幣230萬元（折合約新台幣974萬元），首付89萬元（折合約新台幣377萬元），目前已經還完1年房貸。

王姓屋主表示，今年7月11日接獲建商通知收房，去現場實際看了才發現，只有17號樓樓梯間的窗戶，位置有問題，每扇窗戶都在兩層樓之間。進一步調查發現，除了17號樓窗戶錯位，其他同期交付的幾棟樓都是正常的，不存在這樣的問題。錯愕之際聯繫上建商，建商卻認為這樣的蓋法沒問題。

王姓屋主透露，樓梯間的窗戶設計和施工完全不一致。一年前決定買房時，有看過房仲提供的設計圖紙，設計圖上17號樓的窗戶離地面有0.9公尺，屬於正常合理的高度距離，但實際上蓋房子時，上下樓梯的夾層窗戶應該距離地面1公尺左右，現在窗戶開在腳底下，要開窗戶必須趴在地上把手伸到下一層去開，而且小孩很容易從窗戶掉下樓，「蓋成這樣我們沒辦法收房」。王先生說，17號樓的多名住戶曾一起去找建商溝通此事，但建商竟然回覆說設計就是這樣，到現在也沒有解決辦法。

根據陸媒「華商報」報導，有接獲社區管委會張姓負責人出面回應，表示沒注意到窗戶有問題，不過既然17號樓的住戶已經完成買賣交易，那麼「具體專業的要問建商。」日前已經協調住戶和建商、施工方一起溝通。而社區建商西安佳楓置業有限公司的客服部門辛姓工作人員回應，17號樓樓梯間的窗戶就是這樣設計的，「設計圖紙上就是這樣，蓋房子是按圖紙蓋的。」

辛姓工作人員補充，目前已在17號樓加裝好護欄，「裝完了這事就算解決了，不太可能按照住戶要求，改成像正常房子的窗戶，只要住戶不開窗，就不存在不方便的問題」。