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外送員衝火場救火燙傷拒就醫 一句話令網友心疼又敬佩

世界日報 / 中國新聞組／綜合報導
葉樹林多處受傷卻謝絕就醫。（取材自微博）
葉樹林多處受傷卻謝絕就醫。（取材自微博）

近日，浙江嘉興一位外賣小哥送餐途中卻衝入火場救火後，謝絕就醫，還說「沒事沒事，我還要送外賣，要超時了」，他的這句話讓人敬佩又心疼。此外，這位小哥還是「抗震救災英雄」，他的義舉贏得網友紛紛點讚。

央視新聞報導，浙江嘉興22歲四川小伙葉樹林日前凌晨在送外賣途中，發現一家已打烊的小飯店著火，附近的人知道店裡有煤氣罐，報了火警卻不敢上前救火。

據報導，危急時刻，葉樹林抄起一個小型滅火器，砸開捲閘門，衝進店裡，他發現牆上、天花板、櫃檯等都已起火，「裡面有三個煤氣罐，幸好煤氣罐沒有著火」，葉樹林拿起滅火器一陣「掃射」，在他的帶動下，周圍的商戶，也紛紛從店裡拿來滅火器支援，大概用掉十多個滅火器後，火勢被成功控制，這時葉樹林發現還有一根煤氣軟管，在向外噴氣，便要來繩子將軟管綁住，消防員趕到時，葉樹林已幾乎虛脫，癱坐在地，聞訊趕來的店主，對葉樹林的壯舉感激不盡，「沒有你的話我家完蛋了」。

事後，葉樹林被滅火器乾粉嗆到乾嘔，身上多處燙傷，店家見狀想帶他前去就醫，但他謝絕了這份好意，「沒事沒事，我還要送外賣，要超時了」。

「要送去哪，我老公去給你送一下」，面對店主的再三請求，葉樹林仍舊連連擺手，「不用不用，真不用」。

最終，他緊趕慢趕，外賣還是超時了，因此被扣掉一部分佣金，但葉樹林卻說， 自己並不後悔去救火，「這種事情一旦遇上了，遇一件，我做一件」。

報導指出，葉樹林的超時訂單，外賣平台得知此事後，表示將幫助葉樹林消除紀錄，返還被扣掉的佣金。

據報導，葉樹林的身分，不僅是外賣小哥這麼簡單，他還是一位抗震救災英雄。

2017年8月8日九寨溝縣發生7.0級地震，當時19歲的葉樹林，正在一家酒店做傳菜員，在餘震不斷的情況下他一次次逆行，搜尋被困在客房的遊客，又冒著塌方、落石的危險，一次次開車將客人送往安置點，後來他被評為，四川省「88」九寨溝地震，抗震救災先進個人。

葉樹林的義舉，贏得網友紛紛點讚：「勇敢的人無論什麼時候都會勇敢」同時，大家也提醒他，做好事的時候，也要注意自己的安全。」

葉樹林不僅是外賣小哥，還是一位抗震救災英雄。(取材自都市快報)
葉樹林不僅是外賣小哥，還是一位抗震救災英雄。(取材自都市快報)

火災 外送員

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