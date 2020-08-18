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想與男友結婚卻被告知「已有5丈夫」 河南女氣炸告上法院
中國河南的尚姓女子與男友前往婚姻登記處辦理結婚登記時，竟被告知她已經與5名男子分別在山東、河北、安徽及江蘇等地登記結婚，所以不能再辦理結婚登記。由於其中一間涉事民政局拒絕撤銷尚女虛假的婚姻登記紀錄，尚女決定訴諸法院，近日終獲勝訴。
綜合中媒報導，2019年12月10日，尚女與男友前往婚姻登記處辦理結婚登記，當時婚姻登記處卻告知尚女，根據紀錄，尚女在2004年9月至2005年7月間，與5名男子分別在山東鄒城、河北定州、河北圍場、安徽阜陽、江蘇如東登記結婚，所以不能再辦理結婚登記。
對此，尚女便向公安機關報案，同時要求包括江蘇如東縣民政局在內的5地民政部門撤銷其相關的婚姻登記紀錄，但如東縣民政局答覆稱其「沒有撤銷權限」，而拒絕了她的申請。隨後，尚女向南通經濟技術開發區法院申訴，要求撤銷如東縣民政局於2005年7月作出的婚姻登記紀錄。
案情指出，尚女該次的婚姻登記發生在2005年7月19日，當時一名沈姓男子與持有尚女身份證和戶口本的女子，在如東縣民政局的婚姻登記處辦理了結婚登記，後來該名女子不知去向。
法院經審理認為，如東縣民政局將毫不知情的尚女登記為婚姻一方，明顯違法，是無效的行政行為，如東縣民政局不能以沒有職權為由放任資訊錯誤，法院最後要求如東縣民政局對錯誤的婚姻登記資訊予以刪除。
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文章授權轉載自《香港01》
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