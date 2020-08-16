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國科大光盤錄取書 刻錄「宇宙聲音」

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電

中國各高校近期陸續寄出錄取通知書，其中中央美術學院的通知「書」，是一本裝幀精美的空白書，可以讓學生在上面彩繪自己的大學生涯。中國科學院大學則送上一張黑膠光盤，刻錄的是一個特別禮物——來自宇宙深處的聲音。不少網友直呼，「真的是霍格沃茲學院的魔法書」。

綜合媒體報導，中央美院這本書有416頁，代表一年52周、大學4年、每周2頁。這是新生的第一本畫冊，也是記錄大學生涯的「編年史」。書中最漂亮的書籤，就是一張「錄取通知書」。高顏值的設計，有網友留言說，「能不能給我來一本」、「藝術學校就是不一樣，好看又很有寓意」，也有網友要新生努力填滿空白，「沒畫完的就別畢業了」。

國科大隨著錄取通知書一起送出的，還有一張黑膠光盤，光盤上刻錄的是來自宇宙深處的聲音。這些聲音是由國科大師生透過500米口徑球面射電望遠鏡（以下簡稱FAST）捕獲的15顆脈衝星信號，在經過小限度處理後，以音頻的形式呈現。

據了解，脈衝星是宇宙中快速旋轉的天體——中子星，其密度可高達每立方厘米1億噸，半徑僅10-15公里，自轉周期為若干毫秒到數十秒。每自轉一周，脈衝星便會發出一段電磁波，這些電磁波可以被射電望遠鏡捕獲。

而FAST是世界最大、最靈敏的單天線射電望遠鏡，同時也是國科大天文學院的重要科研實踐基地。此次發布的15顆脈衝星信號，其中13顆是透過此次錄取通知書首次向全世界發布。

國科大校長李樹深在給新生的信中表示，希望同學們靜靜聆聽、盡情想像。科學向來是純粹的，又是驚奇變幻的，他寄望同學們永保對未知的好奇、對探索的渴望、對自然的敬畏。同時勇於承擔重大歷史使命，將個人理想追求與新時代同頻共振，真正成長為「強國一代」。

大學生 高校

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