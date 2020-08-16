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美女大胃王密子君被封殺 粉絲護航：她只是飯量比較大

香港01 / 李納德
密子君是被網友「捉拿」的吃播主，她在微博有逾1700萬粉絲。（影片截圖）
密子君是被網友「捉拿」的吃播主，她在微博有逾1700萬粉絲。（影片截圖）

中國國家主席習近平近日要求制止餐飲浪費，央視帶頭點名批評「吃播」大胃王浪費食物，直播平台也立即稱響應「惜食」文化，大量表演暴飲暴食的影片即時下架，中國吃播界或迎來末日。首當其衝的自然是吃播界的知名吃播主，如在微博有逾1700萬粉絲、有「美女大胃王」稱號的密子君，她常在鏡頭前吃千隻小龍蝦和一大盤肉之類，已被率先「狩獵」，更被發現已刪除「大胃王」稱號。不過，粉絲們紛紛護航，說密子君已開始轉型當「探店」美食博主，但參考她在中國無法監管的YouTube平台，其影片標題標籤仍有「大胃王」稱號。

「吃播」首當其衝被央視點名批評，斥責「大胃王」是在浪費食物，部分播主假吃真吐。其實早有微博網友質疑，有些吃播主在影片中只是咬而不吞，包括抖音、鬥魚、快手等直播平台也稱關注到有關情況，會按情節的嚴重程度作審核。

其中一名中國知名吃播主，在微博有逾1700萬粉絲的重慶直播主「密子君」也成為被部分網友「捉拿」的對象，有人更留意到她已經刪掉自己微博認證上的「大胃王」字眼，8月10日後就沒有上傳新影片。

密子君是較早期的吃播主，曾經吃1000隻小龍蝦、一整頭烤豬及巨型盤菜等，冗長的大胃王喪吃後會用快播方式帶過，去年她曾稱自己空腹的體重只有49.65公斤。粉絲們眼見密子君被「狩獵」，空群而出為她護航，稱她已「改行」，走美食打卡路線，現在以「探店」（到餐廳實試）及吃外賣為主，「現在就是飯量比較大的美食博主」、「為啥從昨天出來到今天就一直抓著人家？」

密子君是早期的吃播主，不時上載胃王影片，如吃一桌的小龍蝦等。（影片截圖）
密子君是早期的吃播主，不時上載胃王影片，如吃一桌的小龍蝦等。（影片截圖）

粉絲強調密子君早前已經改了微博名，不應再標籤她是大胃王，「密子君很早就去掉綽號了 」。看來面對吃播末日，大胃王們已經改行其他路線，但觀看粉絲口中的「探店」影片，目測她在1部影片中，吃的東西份量應該夠普通人吃一星期，而且宵夜的份量則應該夠一桌人食用。

有網友發現，密子君已將認證中的「大胃王」字樣刪除，但有粉絲稱她早已刪除。（影片截圖）
有網友發現，密子君已將認證中的「大胃王」字樣刪除，但有粉絲稱她早已刪除。（影片截圖）

她在中國直播平台最新上的影片已沒有「大胃王」、「吃播」等字眼，不過在中國無法監管的YouTube上面，還是用標籤和標題強調自己是「大胃王」。事實上，封殺大胃王和吃播在中國已引起一定反彈，有網友誠懇留言道：「不喜歡可以不看，但別逼他們消失好嗎，總有人需要他們的存在。」

關於吃播爭議，去年也有一組微博瘋傳的照片，中國直播平台快手的主播「大夢夢紀錄美食」，被發現做吃播1年來後，身體出現驚人變化，雖然有美圖跡象，但本來應該時瓜子口臉的她，樣子慢慢變得圓潤，之後變成了一個有闊厚雙下巴的大媽，令網友質疑這些吃播主是拿身體賺來流量，不過她變肥卻證明自己是有「真吃」。

大夢夢當時在快手有逾21萬粉絲，她簡介中稱自己是90後的雙胞胎媽媽，為做直播從60公斤吃到90公斤。不過自從照片引起爭議後，她去年底已在平台上消失。

中國網友去年組合起照片，展示大夢夢紀錄美食做了一年吃播的體型變化。（微博圖片）
中國網友去年組合起照片，展示大夢夢紀錄美食做了一年吃播的體型變化。（微博圖片）

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文章授權轉載自《香港01》

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