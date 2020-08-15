菜刀、雞蛋都要AA制！「怨偶」 結婚57年 終於離婚了

天津一對老夫婦結婚57年，同住一個屋簷下，不但吃飯也是各吃各的、菜刀一人一把，連雞蛋都要做記號，兩人徹底奉行AA制的生活被媒體披露後，引起了廣大關注。上個月底，兩位老人終於如願離婚了。

天津高法報導，今年84歲的馬奶奶和86歲的劉爺爺1963年登記結婚，57年的婚姻，僵持不下的關係維持了近50年，兩人經常吵架甚至動手，多次報警，劉爺爺在此之前還曾三次起訴離婚。

馬奶奶去年年底到法院諮詢離婚，但房子只有劉爺爺的名字，馬奶奶擔心「萬一離了婚，他自己賣了房不分我怎麼辦？」要求在房本上加上她的名字。

但劉爺爺說，「我這半輩子最大的心願就是要離婚，結束這惡夢般的生活」，他還說，「這房子本來就是我倆的，根本沒必要通過訴訟確認。她只要同意離婚，我們協議都寫好了，房賣了，一人50%，還多給她10萬。加了她的名字，她反悔又不同意離婚了怎麼辦？」

為了滿足老人雙方的心願，承辦法官白月明多次調解，反覆與兩位老人家溝通離婚細節，最後劉爺爺接受了先加名再離婚的方案，兩人也終於得償所願，結束這段婚姻。