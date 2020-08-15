湖北大爺大媽「拿命鍛鍊」？徒手攀漢江大橋外欄

在湖北襄陽的漢江一橋，日前有民眾發現三名年長者未著任何防護裝備，於橋梁欄杆外攀爬前進，最後翻上橋面離開。目擊者表示，老人們動作嫻熟，似乎在鍛鍊身體，應該不是第一次爬；網友們則驚呼，「這是為了長壽還是嫌長壽啊？」

觀察者網引述沸點影片報導，日前有一位大爺和兩位大媽在襄陽漢江一橋欄杆外攀爬前進，橋下就是滾滾奔流的江水，他們沒有做任何防護，讓人怵目驚心。一位目擊者說，一位老人看上去六七十歲，被發現時已經爬到了正橋位置。

現場影片顯示，在他們攀爬經過的地方，就有警示牌提醒：攀爬危險、後果自負。

網友們看見影片後，紛紛提出質疑與批評，「鍛鍊地方那麼多，非要去爬橋？」「另類碰瓷？」「這是給自己找刺激，還是讓兒女感到緊張？」「如果有個三長兩短，估計家屬又要控告大橋管理部門了」。