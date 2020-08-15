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成都4婦人洪水中淡定打麻將 網笑：乘風破浪的大媽

香港01 / 彭琤琳／報導
成都大媽被洪水圍困，仍面不改色打麻雀。（影片截圖）
成都大媽被洪水圍困，仍面不改色打麻雀。（影片截圖）

四川人到底有多喜歡打麻雀？近日四川部分地區普降大雨和暴雨，發生洪澇險情，惟成都4位大媽仍堅持在洪水中打麻雀，悠然自在，熱情不減。

相關影片在網絡流傳後引起網民熱議，有人指她們是「乘風破浪的大媽」，也有人開玩笑稱，她們在水中打麻雀是為了「遇水則發，以水為財」。但同時也有人質疑這是故意擺拍炒作。

據悉，自8月10日以來，四川部分地方普降大暴雨，此輪降雨是四川今年入汛以來持續時間最長、範圍最廣、強度最大的一次降雨過程。暴雨導致部分道路、房屋、農田、水利、電力設施等不同程度受損。

但就在暴雨期間，成都有4位大媽竟然面不改色坐在洪水中打麻雀，席間有說有笑，不亦樂乎。影片中可以看到，當時積水也已經淹沒椅腳，她們身處的擋雨棚外仍在下傾盆大雨。

網民熱議：「阿姨們水上搓麻雀，乘風破浪。」、「真是樂不思蜀！」」、「遇水則發，以水為財。」」、「麻雀已經深入四川人骨髓了，在風裏在雨裏。」」、「三個人都看了下鏡頭，感覺是擺拍的吧。」

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文章授權轉載自《香港01》

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