「臭味」相投！中國科學家解蝗蟲聚群秘密

東非、南亞等多國2020年爆發了20年以來最嚴重的蝗災，蝗蟲過處莊稼顆粒無收。中國科學院動物研究所康樂教授團隊研究發現，一種「臭味」吸引蝗蟲聚集成群，這種化學物質讓本來無害的昆蟲重新組合，使其成為瘟疫般的蝗災。

BBC中文網報導，康樂團隊發現和確立了一種叫4-乙烯基苯甲醚（4VA，4-vinylanisole）的蝗蟲群聚信息素，這一研究成果發表在國際學術期刊《自然》上。

中國人把蝗災、洪澇以及旱災看作是人類歷史上三大主要自然災害，而其中蝗災分布範圍最廣，對全球農業構成嚴重威脅。世界銀行估計，僅今年一年，蝗災就將造成65億英鎊的經濟損失。

康教授和團隊研究了蝗蟲釋放的所有化合物，其中4-乙烯基苯甲醚引起特別注意。他們發現，這種臭味很強的分子吸引了其他蝗蟲，當蝗蟲聚集成群時，又會產生更多的臭味，從而召集更多的蝗蟲入群。

團隊在《自然》雜誌上的研究結果還提出運用4-乙烯基苯甲醚做為治蝗措施：第一，通過設置信息素陷阱讓蝗蟲自投羅網而滅亡；第二，通過基因改良工程，讓蝗蟲失去接收信息素的受體。如果讓沒有受體的蝗蟲進入蝗蟲群成功繁殖，那就不會發生蝗蟲聚群現象，但這一高科技方法難度更大；第三，找到可以阻擾受體接收這種信息素的化學物質。這樣就會使蝗蟲的嗅覺失靈，無法聚群。

美國洛克菲勒大學的神經生物學家沃斯哈爾（Leslie Vosshall）女士就此發表評論認為，最後一個辦法最有希望。

她表示，信息素的發現有助於找到化學解藥。果真如此，將有可能避免未來蝗災的發生。