15歲少女與38歲大叔網友私奔 失蹤一年被尋獲已即將臨盆

隨著交友網站盛行，許多人想要多認識朋友因而上網聊天，但日前在中國大陸有一名年僅15歲、就讀國中的少女玲玲（化名），因正值青春叛逆期，經常在家跟父母發生爭吵，後來透過遊戲認識了一位戴姓男子，在網路中2人相談甚歡，而在某日玲玲和父母發生口角，一氣之下離家出走，去投靠那位戴姓男網友，沒想到失聯這一年，玲玲已即將臨盆。

據陸媒《都市快報》報導，15歲的玲玲和家人吵架後因而離家，而學校老師也表示玲玲當天沒有去學校，詢問玲玲身邊較要好的同學則表示，他們一起坐公車去學校，車子到站後，玲玲沒下車，說是要去書店買書，但查看了書店的監視器，卻沒有看到玲玲來過。當地警方介入後，通過玲玲當時停留的公車監視器，才發現當天下午3點她和一名30多歲的中年男子見面。

不料這名戴姓男子竟是大她20多歲，在網路上認識的網友，因當時玲玲身無分文，又不想回家被家人責罵，只好依靠這名戴姓男子。在家人和警方不停的尋找下，終於在一年後，因玲玲登入自己的通訊軟體，讓警方發現帳號的登入地就在福建漳州一帶，也在當地派出所的幫助下，成功找到了玲玲與戴姓男子所在的租屋處。

而當時租屋處僅有玲玲一人，隨後才發現躺在床上的她已經懷孕即將生產。玲玲表示，去年11月是自己主動提出讓戴某帶她走，而因當時離家出走時，兩人身上都沒什麼錢，所以把私奔的目的地選在消費水準不高的漳州，且為了避開家人的尋找，更刪除了網上所有的好友。目前，警方表示玲玲的父親已將她帶回家待產休息。