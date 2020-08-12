125公斤男卡井口無助求援 墜井原因曝「哭笑不得」

中國河南省洛陽市有一名體重125公斤的男子因意外被卡在井口，消防員用繩子纏繞男子將其拉上來，除了褲子有些微擦破外，男子並無大礙，然而消防員得知男子墜井原因後都感到哭笑不得。

根據《燃新聞》報導，7日在中國洛陽有名體重125公斤的男子被卡在井裡，因此求助消防員。消防員使用腰帶和繩子纏繞男子腹部，再和村民合力將其從裡井拉出來，男子除了褲子有些微破損外並無大礙。

據消防隊員事後了解，男子之所以會卡在井裡，是由於自家這口井已經乾枯，家人想將它填起來，在井內放入木頭等填充物後，為了使其更密實，而讓男子在井上踩。沒想到男子意外將木頭踩斷，才會不慎失足墜井，幸好被卡在井口，才沒有釀成意外。

這則新聞一出，微博網友紛紛道，「雙手交叉在身前的樣子盡顯淡定」、「坐井觀天有了新定義」、「阿拉丁神井」、「這是個悲傷的笑話」、「一己之力，瞬變井塞」。