活春宮主角出道自稱「余藝小濕妹」？ 陸官方掃黃打臉：假的
2015年，北京三里屯的優衣庫（UNIQLO）上演男女「試衣間活春宮」，事隔5年之後，日前傳出事件女主角「余藝」大方以「優衣庫女主角」之稱出道，更自稱是「余藝小濕妹」引發話題。如今，大陸全國「掃黃打非」辦公室官方微博卻指稱，表示這是一起利用「優衣庫」不雅影片宣傳炒作牟利的惡意事件。
優衣庫試衣間男女大膽上演活春宮事件在網路上引起軒然大波，當時男主角還自拍上傳，影片中女主角身材姣好、內容火辣露骨，除了各國媒體爭相報導外，網友也瘋狂肉搜出片中女主角本名為「余藝」，活春宮事件對她打擊甚大，還傳出萌生輕生念頭。
事隔多年，有消息傳出余藝竟反而自我消費黑歷史，以「優衣庫女主角」頭銜出道，更自稱是「余藝小濕妹」，她以藝名「馬伊娜」歌手身分出道，以每場5萬至8萬人民幣（約21萬至33萬新台幣）演出，以極具話題性的身分引發熱議。
然而，大陸全國「掃黃打非」辦公室官方微博今正式發文透露，經查核，這是一起典型的利用「優衣庫」不雅視頻女主角進行宣傳炒作牟利的惡性事件。馬伊娜並非事件女主角姓名，涉事女演員張某莉也非事件當事人，「目前廣東、江西掃黃打非部門已組織對涉事人員及其幕後推手開展調查，嚴肅查處違法違規行為」。
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