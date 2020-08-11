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中國「天眼」變香菸名 專家：可申請撤銷

世界日報 / 中國新聞組／廣州11日電

一款名為「天眼」牌香菸近日悄然走紅，然而，卻被指商標「碰瓷」中國天文重器─世界上最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡「天眼FAST」，商標侵權的質疑聲一時間四起。

「天眼FAST」位於貴州省黔南布依族苗族自治州平塘縣克度鎮大窩的喀斯特窪坑中，2016年落成啟用，其因獨特外觀為大眾熟知。

南方網報導，「雲菸（中支天眼）」香菸2016年7月上市後，「天眼」一詞有了另外的指代。在該款香菸的上市發布會上，貴州省菸草專賣局局長、中國菸草總公司貴州省公司總經理高體仁稱，「為了更好地紀念和銘記南仁東（天文學家，中國天眼總工程師）先生……，用產品講述故事，我們提出了打造『天眼』系列卷菸產品的創意和構想……正是因為有了『中國天眼』，才有了這包雲菸『中支天眼』的誕生。」

據其官方廣告稱，「天眼」香菸號稱是全球第一包星空題材卷菸，深紫色的外包裝運用了飛碟、繁星等與宇宙相關的元素，一個圓盤狀的圖案形似大國重器「天眼」。在香菸盒的顯眼位置上，則印有「天眼」、「FAST」字樣。

另外，2017年3月，紅雲紅河菸草（集團）有限責任公司也申請註冊了「天眼」中文商標，一年後，又申請註冊了「天眼 雲菸」、「天眼 雲菸 FAST 」，上述三個商標類型均為菸草製品。據科技日報稱，菸草公司在使用「天眼」元素及商標時，並未聯繫國家天文台，天文台獲悉此事後曾向菸草公司發過律師函交涉，但沒有得到相關方回應。

實際上，早在「天眼」香菸問世前，另一家貴州公司在2016年也搶註了「天眼」商標。據了解，貴州克度天眼運營管理有限責任公司在2016年10月28日至11月4日期間，陸續成功申請註冊了「克度天眼」等共45類商標，且商標對應圖案大多是「天眼」的「大鍋」造型。

對於此次商標糾紛，華南理工大學法學院副教授、執業律師葉竹盛認為，菸草公司明顯「搭便車」蹭流量的行為違背了誠實信用原則、造成不良影響，相關單位可以此為由提起商標異議，申請撤銷。

天眼 繁星

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