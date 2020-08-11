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花148萬買商舖卻被租客改成公廁 房東慘哭：以後誰敢租？

香港01 / 李福源
湖北武漢一名李姓男子花148萬新台幣買下一處店鋪出租，卻遭租客擅自改建為公共廁所。圖擷自微博。
湖北武漢一名李姓男子花148萬新台幣買下一處店鋪出租，卻遭租客擅自改建為公共廁所。圖擷自微博。

湖北省武漢市一名李姓男子用35萬元人民幣（約148萬新台幣）買入一個全新商舖後，之後出租給一間商業管理公司，近日他打算出售舖位，上周六（8日）帶同一間房產中介到場竟發現舖位已被改建成公共廁所；涉事管理公司承認有關的改造工程違反租約，且未徵得李男同意，願意在租約期滿後改回「無裝修房」交還。

「中介當時氣得直接掉頭走」

李男於去年11月在湖北蔡甸區人民汽車城二期，以148萬新台幣買下一間面積約20.44平方公尺的商舖；其後在開發商的安排下，與武漢湖北人民車城商業管理有限公司簽訂5年的委託經營合同，規定其商舖由該公司代為出租。

後來李男打算賣商舖，上周六帶同一家房產中介前去，抵達後才得知商舖已被改造成公廁，還安裝了約8間廁所，令他非常錯愕，李男表示，「房產中介當時氣得直接掉頭走了！我還以為弄錯了，趕緊把合約拿出來，看了一下規劃圖，確認是自己買的商舖，當時無法用言語來形容自己的感受。花35萬元人民幣買個廁所，比北上廣（指北京、上海、廣州）的（房租）還貴！」

「這樣改別人的商舖還能要嗎？」

李男與工程承建商進行多次交涉，對方不僅沒有停工，甚至將舖位的大門砌上了磚及安裝蹲便廁所，他只好改與管理公司溝通。湖北人民車城商業管理公司承認改造工程違反租約合同，且事前未徵得李男同意，強調待租約期滿，就會將商舖恢復成「無裝修房」交還。

對此方案，李男坦言，雖然看似不吃虧，對方租賃了你的商舖，怎麼經營怎麼改造是對方的事，到時候他們把房子還回來並沒有問題，「不過，如果商舖曾被改造成公共廁所，以後想要再出售或者出租，根本想都不用想，肯定都會成為難題。因為凡事知道這個事的人，心裡肯定不會舒服！恐怕沒有幾個人想買或者想租這個商舖！」

他向管理公司要求賠償20萬元人民幣（約84萬新台幣），但對方表示無法接受，如今雙方仍在協商中。網路上留言大多批評管理公司太過分，有人就說「趕緊把錢給人退回去，然後額外補償，不然實在噁心」、「這樣改別人的商舖還能要嗎？」、「這廁所也太貴了」。

租客擅自將租來的鋪面改建為公共廁所。圖擷自微博。
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文章授權轉載自《香港01》

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