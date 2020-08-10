老太太風景區前乞討20年 工作人員曝內幕：早已買車買房

在風景區前乞討20年，竟可以買車又買房？大陸江蘇鎮江金山寺風景區的一名老太太在鎮江乞討了20年，雖然是乞丐但卻是「職業乞丐」甚至還有車有房，即使風景區的工作人員都知道老太太的「內幕」，但也都對此感到無可奈何。

根據《 看看新聞 》報導，金山寺位於江蘇省鎮江市區的金山上，寺內有相當多的古蹟，因此總吸引國內外遊客前往，但近日金山寺成為當地熱門話題，並不是因為風景區而是景區門口前的乞丐。

在金山寺風景區門口可以看到一排乞丐整齊的坐在兩邊，他們長期固定在門口前乞討，而且每天都有固定的上下班時間，作息相當規律。其中負責風景區停車收費的工作人員舉例，當中一名老太太堪稱是乞討界的「超級釘子戶」，她已在鎮江乞討了20年，早已有車有房，還自曝自己前陣子買了房兒女都回家了，工作人員還說道「有時天氣不好，就會看到老奶奶的兒子開車接送」。

報導中也提到，即使有記者前去採訪老太太，質問對方這樣的行為是否合理，但老太太卻有自己的一套說詞，表示還有3個小孩要養，開銷很大。

對此，鎮江市救助站的工作人員透露，這些風景區的乞丐多為「職業乞丐」，很少真的有人需要幫助，而且每次警察一來巡邏，這些乞丐便會乖乖離開，雖然會口頭上勸離，但還是無法從根本上杜絕這些乞丐的行為，目前需要聯合警方和城管一起行動，才能有效解決問題。