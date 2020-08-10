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這是父女？ 兩人相差二十歲的凍齡爸爸和女兒合照像兄妹

聯合新聞網 / 綜合報導
琪寶爸爸和女兒相差二十歲，但很多網友覺得他們看起來很像兄妹。圖擷自梨視頻。
琪寶爸爸和女兒相差二十歲，但很多網友覺得他們看起來很像兄妹。圖擷自梨視頻。

一對年齡相差了20歲的父女合照卻似兄妹引發網友們討論。爸爸不顯老，女兒正年少，用來形容這對父女很剛好，因為兩人同框看起來更像是一對兄妹，高顏值的外表也讓許多人驚豔。

根據梨視頻報導，大陸甘肅蘭州這對父女，女兒琪寶15歲，琪寶爸爸35歲，但常常讓人誤會是兄妹，甚至是情侶。他笑說，自己生來就是一張娃娃臉，從年輕時就長這樣，強調沒有保養，連平常洗臉都只用香皂而已。

之前有一幕畫面是他在校門口等著接琪寶放學，結果被學校的老師和同學誤認為是哥哥或男朋友，同學驚訝地表示「真的是爸爸嗎？好年輕帥氣。」不過琪寶也笑說，對爸爸的娃娃臉不會感到煩惱，「只是很常被誤會兩人關係。」

從2017年開始，兩人透過拍攝短影音記錄生活，吸引了百萬粉絲關注。他說，「當時拍短片就是抱著玩玩的態度，其實到現在也是玩玩，我們拍的就是生活日常。」因為琪寶爸爸的娃娃臉和年輕化裝扮，以及影片中兩人的日常互動都讓網友們很好奇，這對長得不像父女的父女日常生活中有什麼趣味的事。

琪寶說自己跟爸爸的關係就跟朋友一樣，琪寶爸爸則認為「我就跟她說一句話嘛，我們老的時候，妳大的時候，這個（指影片記錄）就是送妳的最好禮物。」他也坦言，對於網紅這個詞並不喜歡，自己只是純粹娛樂以及記錄女兒的成長過程，沒有想過走所謂的網紅之路。「其實我們都是一樣平常家庭嘛，只不過我們就是有粉絲而已，但實際上我們還是過這個社會上大多數人在過的生活。」

此外，在家庭教育和相處方面，他相當認同在女兒眼中，自己真的不像傳統爸爸一樣嚴肅，「因為那樣會有親子代溝。」他補充道，「琪寶不論是在學校有什麼開心、不開心的事情回來都會跟我們說，去跟我們溝通。」

「我們家教育就是很輕鬆，因為我不像別的家長，對孩子特別嚴格。」比如說孩子在上學這一塊，他認為該玩樂時候就是隨便玩，但學習的時候便必須努力。不少網友看到這對父女的影片也紛紛留言「有些人天生就長得年輕」、「互動真的好像朋友或情侶」，但其他人反倒認為，關鍵不是凍齡，是生得早，「爸爸很早婚，可能20歲就生了，當然不顯老」，還有人覺得35歲長這樣滿正常的。

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