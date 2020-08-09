罹病少女被親媽拉黑 靠男友照顧

近日，一則名為「贛州19歲女孩患尿毒症被親媽拉黑，親爸留下1000元讓她多保重，男友打工掙錢不離不棄」的消息傳遍網路，視頻中的女孩徐水香說，視頻中的事情都是真實的，自己生病後，親生父母的態度讓她現在想起心裡都很難受。

紅星新聞報導，19歲的徐水香2001年出生於江西贛州一個農村家庭，在家中排行老三，由於生父一直想要男孩，出生不到一個月，她就被父母送至30多公里以外的養父母家中。養父母都是農民，家中條件不好，是當地的貧困戶。

徐水香回憶，由於家裡條件不好，自己因此營養不良。13歲時，她發現腳、手及眼睛都出現了不同程度的腫脹，檢查後才知患上了腎炎。2017年在廣州打工時，她身體又出現不適，檢查後醫生告訴她得了腎病綜合症。貧困的生活加上每月的醫療費，讓她不得不一邊上班一邊治病，「不上班就沒有藥吃。」因此，治療也時斷時續，最終惡化為尿毒症。

由於養父母無力提供治療費，徐水香轉而向親生父母求助，但徐水香說，生母只來醫院看過自己一次，「待了不到兩小時就走了。」生父來了兩三次，最後一次給了她1000元，說了句「照顧好自己吧」後，便未再過問。

出院後，由於需要在家中做透析，徐水香希望能在衛生條件更好的親生父母家住，但生母在微信中回覆她，除非每月給伙食費，「不這樣做，你就別回來。」徐水香詢問再三，但待她再發出消息時，卻發現自己已被生母拉黑了。

徐水香說，現在支撐她的是談了三年的男友韓彬。韓彬說，「即使傾家蕩產我也想把她的病治好。」