幸福女孩有35個爸爸 父同袍照顧

近日，在浙江省嘉興平湖一個農村，高三應屆畢業生鄭菘芳家裡來了35位退役軍人探訪，他們都是鄭菘芳已故父親鄭君傑的戰友，這樣的探望和照顧已延續十多年。

據人民日報轉載中國退役軍人微信公號，故事要從1997年說起，當年鄭君傑和這35人一起從平湖參軍入伍，他們一起在烈日下刻苦訓練、揮灑汗水和青春，一起經歷特大洪災，為了守護長江沿岸百姓，幾天幾夜粒米未進……。退役後，大家各自娶妻生子，但感情依然深厚，宛如一家人。

十幾年前，鄭君傑不幸因車禍去世，留下了一家老小無人照顧，女兒鄭菘芳才四歲。35位戰友知道這件事情後，決定每年捐一部分錢給鄭菘芳，為她的生活、學習提供幫助。

一朝戰友，一生兄弟。就這樣，35名退役軍人共同為這個失去頂樑柱的家庭撐起了一片天。一轉眼十幾年過去，當初的小女孩即將走入大學校園，35個「爸爸」都由衷為她高興。他們再一次相聚在鄭菘芳家，為她之後的志願填報出謀畫策。

鄭菘芳說：「他們就像我爸爸，讓我感受到了父愛。 」她表示，「我想在大學多積累一些經驗，回報社會，也可以給叔叔伯伯一些交代，不能辜負他們這麼多年的照顧。」