貴州凱里學雷鋒服務站 赫見2低胸女

兩張有女子身著低胸裝坐在貴州黔東南州凱里市一處學雷鋒志願服務站的照片，8日上午在微博、微信朋友圈廣為流傳，照片顯示，該服務站的展櫃還有「凱里市創建全國文明城市」字樣。

澎湃新聞報導，當天下午，凱里市洗馬河街道辦事處發布說明，事發當時，羅漢山志願服務點兩名志願者正在片區巡邏，服務點無人值守。期間，兩名女士到服務點乘涼歇腳，被拍照傳到網上造成不良影響。

照片引發網友熱議，有人說，「這才是文明」；也有人說，「蠻好的，需要這種『雷鋒』」、「這才是社會進步的標誌啊，多和睦，文明社會啊」！有人表示，「女人穿的越清涼，不是代表社會超安定」？「做服務麼，態度要放低，我覺得挺好」。

新華網貴州頻道今年7月中旬曾刊文《凱里打出州市共建全國文明城市『組合拳』》介紹：為推動全國文明城市創建工作，凱里市委市政府把創建全國文明城市作為「一把手」工程高位推動，成立創建全國文明城市攻堅指揮部，大力實施基礎設施提升行動、城市環境美化行動、公共秩序優化行動、新時代文明實踐行動等四大重點行動。