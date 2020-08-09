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花67萬婚介費飛越南找老婆 他相親3次都失敗還慘被詐騙

聯合新聞網 / 綜合報導
一名來自中國河南省的楊先生在朋友的介紹下，花人民幣16萬（約新台幣67萬）的婚介費飛到越南相親，不僅一個都沒相親成功外，還慘被仲介公司詐騙。圖擷自騰訊新聞
一名來自中國河南省的楊先生在朋友的介紹下，花人民幣16萬（約新台幣67萬）的婚介費飛到越南相親，不僅一個都沒相親成功外，還慘被仲介公司詐騙。圖擷自騰訊新聞

花人民幣16萬（約新台幣67萬）飛到越南相親，結果另一半沒找成就連錢也要不回！一名來自中國河南省的楊先生在朋友的介紹下，花人民幣16萬（約新台幣67萬）的婚介費飛到越南相親，但連續在越南相親了3位女孩，不僅一個都沒成功外，還被仲介公司詐騙，損失慘重。

根據《 看看新聞 》報導，楊先生表示因為自己年紀大了，家人又不斷催婚，於是他就在朋友介紹下準備赴越南相親，娶個「外國媳婦」，但連續相親了3名女孩都沒有開花結果，有兩個女孩是他覺得不適合在一起過日子，另一位則是對方的家長不同意。

在這樣的情況下，楊先生決定從越南回國從長計議，但不幸剛好碰上疫情買不到飛機票回國，只好坐了3天3夜的火車回中國。但令他氣憤的並不是疫情因素無法搭到飛機，而是仲介公司承諾相親失敗就要退還12萬8千元的款項（約新台幣54萬），可除了中間退還的5萬（約新台幣21萬），剩下的款項一直到7月30日都還沒退還，即使找到仲介公司的大樓，卻發現大門深鎖，早已人去樓空。

目前楊先生已把自己的遭遇反映給警方，報導中也提到，漯河民政局先前就已接獲很多民眾類似的舉報，現今警方也正著手進行調查。

越南 相親 詐騙

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