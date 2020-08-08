1立方5元！農村「賣土」亂象危及生態

「沒了土，農村還剩什麼？」媒體調查發現，中國農村普遍存在「賣土」、「盜土」現象，不僅造成農民利益受損，還損傷農田和生態，同時引發了暗箱操作、利益輸送等隱患，但相關單位對此卻只是「踢皮球」，任由這場搶土大戰愈加瘋狂，嚴重損害子孫後代的生存根基。

「半月談」期刊報導，中國農村的「賣土」、「盜土」情形在華北地區尤其嚴重，而且是多年存在的現象。土賣掉後，面臨危機的不僅是生態環境，更有基層治理過程中建立起的幹部群信任度。現象背後，是基層短期逐利與新發展理念之間的「衝突」與背向。

報導稱，以河北省廊坊市文安縣大留鎮為例，一些農村的集體土地、溝渠地被挖成了數米深的巨大「盆地」，周邊農田開裂、坍塌，村裡至少有四處被挖土後留下的「溝渠」，部分地方深達10米。儘管溝渠屬於合法取土區域，但採土方常拿不出批准採土的相關文件就直接開挖。

報導說，在一些農村甚至存在村裡集體將廢棄荒地、窯地、溝渠內土地賣出以獲得集體收入情形，引發分配不均產生的村內矛盾糾紛，沒嘗到甜頭的村民索性將自家耕地土賣出，使搶土大戰愈加瘋狂。小留鎮甚至出現涉嫌偽造村民同意賣土的會議紀錄，而賣出價每方僅5元。

據村民介紹，溝渠主要用於灌溉時引河水澆地，溝渠挖成了深坑，小留鎮村的水澆地變成了旱地，村民無法再進行種植。且溝渠愈挖愈深形成的「盆地」深坑還會在汛期對周邊形成安全隱患。

村民說，他們反應多次，但相關單位都是互相「踢皮球」。例如鄉鎮國土部門說沒有執法權，要靠公安機關執法；公安稱這是自然資源和規畫部門的事情；大留鎮鎮政府相關幹部稱，在溝渠內取土、清淤需經縣水利部門批准。儘管當局仍有取締非法採土，但買方採用「晝伏夜出」應對繼續挖土，仍未能有效制止。

對此，河北大學經濟學院教授週穩海說，雖然不少地區取土是在溝渠地中，但容易降低附近農田的質量，對糧食安全有一定影響。另外，違規「賣土」導致深坑遍野、溝壑縱橫，勢必會造成水土流失，自然生態環境失衡。相關部門應建立高效合理用土機制，把對糧食生產與生態環境的影響降至最低。