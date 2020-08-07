屋內驚現「瀕危物種鱷魚」 他嚇壞：家裡還有小孩！

有位住在浙江寧波的唐先生近日跟朋友聚餐完，約於1日清晨1點左右回到家，卻突然發現廚房和廁所的通道上，趴著一隻長著尾巴，約一公尺長的不明生物，近看後才發現自家屋內竟然出現一隻鱷魚。

據《錢江晚報》報導，唐先生租住在寧波鎮海區澥浦鎮嵐山村，當時因為家裡還有小孩子在睡覺，並表示「那時候燈光很昏暗，我隨手拿了廚房的塑膠瓶砸了過去，沒想到牠竟然動了，這才發現是一條鱷魚」。對此解釋當下第一個反應就是把所有住在這裡的成年男性都叫起來，想一起對付這隻鱷魚。

據《錢江晚報》記者在當地派出所採訪了解，唐先生住的是一幢獨棟民房，租住的都是外來務工人員。而警察也對此表示，他們抵達現場時，唐先生一家已經把鱷魚從家裡趕到了門前的院子。

對於鱷魚的外貌特徵，該警官解釋道，「鱷魚長約一米左右，四肢強勁有力，口中長滿了尖銳的牙齒，眼神看上去十分兇惡」，並強調這條鱷魚是有攻擊性的，自己也從沒見過，而為保險起見，當時便使用拖把塞進鱷魚的嘴裡，並協同用繩子將鱷魚綁起，裝進袋子裡運到至派出所。

據當地動物醫院進行了檢查後，發現那隻鱷魚是一條「暹羅鱷」，屬瀕危野生物種，已於3日送往寧波市野生動物救助中心進行收容。而離奇的是，該中心的工作人員表示「暹羅鱷屬外來物種，在鎮海沒有養殖，我們也不清楚牠是從哪裡來的」。