「歪臉女孩」變美女 拒做網紅想當老師

世界日報 / 中國新聞組／北京7日電

遼寧女孩小秋自小面容嚴重畸形卻一直有個教師夢，由於外貌未能通過教師資格證的面試，但她堅持為留守兒童免費輔導功課，善舉感動網友被稱為「歪臉女孩」。後來她在善心人士的幫助下進行整型手術，搖身一變成大美女。但小秋仍秉持初衷，拒絕網紅公司的邀請，目標取得教師資格證，回到偏鄉繼續為留守兒童服務。

來源：YouTube

北京青年報報導，今年23歲的小秋，12歲時因特殊的疾病面部出現了變形，家境貧困的她一直未得到醫治。這導致她強烈自卑，不愛笑不愛說話，不敢找男朋友，更早早斷了結婚生子的念頭，「我這張臉跟人別不一樣，不說有多醜，而是它嚇人」。

小秋過去也考慮過整型，但高昂的費用及手術風險讓她打了退堂鼓。這次在善心人士的幫助下，歷經43天的改變，小秋終於脫胎換骨。

醫院院長表示，小秋的手術費用高達人民幣50萬元（約7萬美元）。由於頜面畸形矯正手術難度極大，如果採用分次手術，手術周期和恢復期都會很長，會增加病人的痛苦。所以院方將多項手術合併成一次進行，還為她做了雙眼皮、鼻子及皮膚美白。

目前小秋恢復得很好，牙齒咬合也已正常，只是還不能吃較硬的東西，如啃排骨、嗑瓜子，整體上已恢復了70%。

出院儀式上，小秋容貌精緻、裝扮甜美、笑容自信，令眾人眼前一亮，與此前簡直判若兩人，重獲新生的她難掩激動的淚水，「其實我的要求沒有那麼高，就覺得變正常就好，沒想到一下子變那麼好」。

休養期間，有不少單位聯繫她，表示願提供工作機會，甚至有網紅公司邀請她成為勵志博主，但小秋拒絕了，她表示自己從小到大的夢想就是當教師。

成功換臉後，小秋最想給家鄉的姥爺和親友看，也想去看看以前教過的孩子。現在她多了一個夢想，「希望另一半能夠支持我的理想，如果能跟自己一起去支援窮困地區的孩子，那就更加幸福了」。

手術 網紅 留守兒童

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